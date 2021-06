Det ukrainske kærestepar Alexandr Kudlay og Viktoria Pustovitova var lænket sammen med håndjern i 123 dage for at få noget spænding ind i deres forhold.

I maj sluttede det i håndjern og nu er det også slut mellem parret, der har valgt at gå fra hinanden.

Det skriver New York Post.

Parret blevet kendt, da de delte håndjern i fire måneder i et desperat forsøg på at redde deres forhold. De dokumenterede deres rejse på Instagram for deres 7.800 følgere.

Ud over at tage sig af deres personlige hygiejne foran hinanden, gik Pustovitova og Kudlay sammen ned for at handle, tog cigaretpauser sammen og fulgte endda hinanden på arbejde.

Men Pustovitova måtte i sidste ende stoppe sit job som kosmetolog, fordi klienterne ikke var trygge ved, at Kudlay stod over dem, da hun manicurerede deres øjenvipper.

Kudlay sagde, at eksperimentet afslørede for ham, at han og Pustovitova ikke var 'ligesindede mennesker.' 'Vi var ikke på samme bølgelængde,' sagde han. Vi er helt forskellige.'

Håndjernene blev fjernet med en stor boltsaks 19. maj i år.

Parret satte verdensrekord for, hvor lang tid et par har brugt i lænker sammen. Det blev sendt på nationalt tv, da parret fik skåret håndjernene af.

»Jeg tror, ​​vores forsøg viser, at andre ukrainske par og par i udlandet ikke behøver at gentage, hvad vi har gjort.«