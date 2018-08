Når vi skal giftes, er det ikke alene festen, gæsterne og det famøse kys, der skal foreviges af en fotograf. Et stigende antal par ønsker også, at den første nat skal med på filmen.

Således har et britisk par skabt overskrifter, da de annoncerede efter en professionel videomand, der kunne optage deres bryllupsnat på bånd.

Parret er heldigvis anonymt, men manden og kvinden skal giftes i september. Og de har stadig ikke fundet personen, der skal håndtere videokameraet. Det skriver New York Post.

De har placeret en annonce i et engelsk magasin for folk, der tager et hvilket som helst arbejde.

Bruden tilbyder fotografen omkring 24.000 kroner for at være på jobbet fra klokken 01.00 om natten til 03.00 - og foretage X-ratede optagelser.

»Både jeg selv og min forlovede mener, at vores bryllupsdag ikke kun skal være selve dagen, men at natten er lige så vigtig,« kan man læse i annoncen.

»Siden vi blev forlovet, har vi været enige om, at vi vil have en til at filme vores bryllupsnat. Men desværre har vi ikke fundet en, der er villig, eller som vi ville føle os tilpas sammen med.«

»Vi spurgte først vores dagvideograf, om han ville gøre det, men han sagde, at han ikke ville bryde sig om det. Og han havde aldrig prøvet det før.

Selvfølgelig ved vi godt, at det er et lidt specielt ønske, men vi ønsker bare ikke at glemme noget som helst fra den dag eller nat, og det er derfor, vi vil have det på bånd.«

Så følger en detaljeret plan for, hvad de ønsker filmet, og at videoen kun skal vises for 'deres egne øjne'.

At det ikke er et helt unormalt ønske, kan man se ved at google 'wedding night photos'. Blandt de resultater, der kommer frem, er 'Wedding night in bed' og 'Sexy wedding night'-billeder fra bureauet Getty Images.

Der er også et link til 'Couples are apparently paying for nude wedding night photos', der slutter artiklen af med følgende:

'Og hvis et par så virkelig vil have grafiske sex-fotos, så er vi helt sikre på, at der en fotograf derude, som er villig til at tage den slags fotos. Det kræver blot lidt research.'