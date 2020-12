Et amerikansk par er hovedpersoner i en yderst makaber og uhyggelig sag i USA.

Parret bestående af 35-årige Ethan Mast og 21-årige Kourtney Aumen anklages for at have tortureret deres nabofamilie på fire og herefter myrdet en lille pige på blot fire år.

Det skriver en række amerikanske medier – heriblandt People og New York Post.

Ifølge myndighederne i den amerikanske delstat Missouri dræbte parret pigen, fordi de forsøgte at 'udrydde en dæmon' i et slags religiøst ritual.

Pigen blev fundet død søndag, efter at politiet havde modtaget et alarmopkald fra pigens far.

Manden fortalte angiveligt, at parret, som er deres naboer, havde tortureret ham, hans kone og parrets to små børn i flere dage.

Ifølge faderen blev datteren tæsket med et bælte og smidt i en dam, hvorefter hun blev efterladt drivvåd udenfor i kulden, før parret endelig tillod hende at komme indenfor.

Da politiet ankom til familiens hjem, fandt de pigen død.

Hun var pakket ind i et tæppe og lå placeret på gulvet i soveværelset. Hendes krop var fyldt med voldsomme blå mærker og vabler.

Pigens mor og toårige lillebror blev transporteret til hospitalet. Faderen havde ikke brug for behandling.

Ifølge politiinspektør Eric Knox har de mistænkte udtalt, at den døde piges mor var en 'dæmon', og at de blev nødt til at 'træde ind' for at sikre, at dæmonen ikke overtog pigen.

Pigens fader har fortalt, at han og hans hustru blev truet på livet og tvunget til at se på, mens parret tæskede deres børn.

Både Ethan Mast og Kourtney Aumen er sigtet for drab og mishandling. De er desuden sigtet for seksuel mishandling, men denne sigtelse har politiet ikke givet uddybende detaljer om.

Parret har tilstået, at de tæskede de to børn samt børnenes mor. De er nu fængslet uden mulighed for kaution.

Politiet udtaler i en pressemeddelse, at deres efterforskning stadig er i gang, og at de derfor ikke kan udelukke, at der kommer flere anholdelser i sagen.