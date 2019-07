Et par fra New York i USA har sagsøgt en fertilitetsklinik. De har nemlig fået nogle andres børn.

Parret blev ved en fejl befrugtet med nogle andres æg.

Og det betød, at parret måtte give de nyfødte babyer fra sig til de biologiske forældre.

Ifølge CBS News viste søgsmålet mod fertilitetsklinikken, at en genetisk test kunne afsløre, at babyerne tilhørte to andre par.

Ud over det forventede parret, som har sagsøgt fertilitetsklinikken, selv to pige-tvillinger. Men i stedet fødte de to drenge-babyer.

Ifølge parret vidste fertitletsklinikken godt, at de havde lavet en fejl, men forsøgte at skjule det.

Parret fra New York har fortsat ingen ide om, hvad der er sket med deres egne æg.

En advokat for klinikken ønsker ikke at kommentere sagen.

Advokaten for parret siger ifølge CBS News, at de sagsøger både for at få kompensation, men også for at sørge for, at en sådan tragedie aldrig sker igen.

Ifølge Jake Anderson, ekspert i kunstig befrugtning, er menneskelige fejl ikke usædvanlige.

Tilbage i 2014 blev Italien også ramt af en fertilitets-skandale.

Fire par fik fertilitetsbehandling samme sted og blev også insemineret samme dag. Det gik dog galt for det ene par. Det var først da kvinden var tre måneder henne, at hun fik at vide af klinikken, at hun ved en fejl var blevet gravid med et andet pars tvillinger.