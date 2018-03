Et par, som krævede over 21.000 danske kroner - hver - af deres rejsearrangør, som kompensation for madforgiftning, er blevet afsløret, efter de har lagt fotos af dem selv på internettet.

Den 21-årige Chelsea og den 22-årige Jamie fra Liverpool påstod, at de var syge i ugevis, efter at have spist og drukket på deres 10 dage lange alt inklusiv-ferie til Benidorm i Spanien.

Men dommeren fandt dem begge 'fundamentalt uærlige' og beordrede dem til at betale rejsearrangøren Tui 15.000 britiske pund (127.000 danske kroner). Det skriver metro.

Det er en ny rekord for et falsk forsøg på at kræve erstatning fra en rejsearrangør. Billeder af parret i september 2015, smilende og lykkelige i deres hotelværelse og svømmende rundt i svimmingpoolen, blev vist i Liverpool County Court.

Men pludseligt i maj måned året efter indsendte de identiske krav om kompensation.

Dommeren Sally Hatfield udtalte imidlertid om de to sagsøgere, Chelsea og Jamie, at hun ikke fandt det bevist, at de var syge. Hun accepterede i stedet hotellets bevis for, at der ikke var et udbrud af madforgiftning. Parret har fået frist til på fredag til at betale den rekordstore bøde.

Fra rejsearrangøren Tui lyder det: »Retten har fundet, at de er fremkommet med krav, som er fundamentalt uærlige, og de er bevet beordret til at betale vores omkostninger.«