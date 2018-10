Vi har alle sammen prøvet at vågne op efter en druktur og tænke »hvad lavede jeg i går?«. Men det er nok de færreste af os, der har købt et hotel i Sri Lanka.

Da ægteparret Gina Lyons og Mark Lee på 33 og 35 år var på bryllupsrejse i Sri Lanka, havde de ikke regnet med, hvor meget tid de faktisk ville komme til at bruge der, skriver Dagbladet.

De havde rejst øen rundt og endte på den sydlige del, hvor de indlogerede sig på på hotellet ‘Reggae Zone’.

Parret faldt hurtigt i snak med en af de ansatte, og allerede inden for de første dage endte de med at dele flere flasker rom på stranden og snakke om hotellets ejerskab.

»Han fortalte, at kontrakten udløb i juni i år. Vi drak lidt mere, lavede nogle beregninger på en serviet og fandt ud af, at dette var noget, vi havde råd til. Vi kom med et bud svarende til den nuværende kontrakt, og de takkede ja,« siger Gina.

Hotellet kostede cirka 240.000 danske kroner, men der var stadig meget, der skulle gøres, da det ikke var i særlig god stand.

Men potentialet var stort, så de bestemte sig for at trække i arbejdstøjet, låne 120.000 kroner og få pudset stedet af.

To måneder senere var de klar til at åbne dørene. Og selv om familien var skeptiske i starten, så er de glade på parrets vegne og glæder sig til at besøge dem.