Et ældre par ligger i hver deres hospitalsseng. De har ansigterne mod hinanden og deler de sidste øjeblikke af livet sammen, inden manden går bort 20 minutter senere.

Det britiske par har forsøgt at begå selvmord sammen, men kun manden, 81-årige Dennis Eccleston, dør.

Kort efter bliver kvinden, 80-årige Mavis Eccleston, anholdt og sigtet for mord på sin mand.

Det fortæller parrets datter, Joy Munns, i et rørende opslag på Facebook, hvor hun deler historien om forældrenes forsøg på at give Dennis Eccleston en værdig død, som ender med at blive til en retssag mod moren.

Dennis og Mavis Eccleston i hver deres hospitalsseng. Foto: Joy Munn

‘Mor var anklaget for mord for at prøve at begå selvmord sammen med vores kræftramte far. Han ville slippe for smerten, hendes livs kærlighed gennem 60 års ægteskab, og hun kunne ikke bære at se ham lide længere,’ skriver Joy Munns.

Derfor ville moren ofre sit eget liv for at de to kunne gå i døden sammen.

Men sådan endte det ikke.

Mens moren stadig var iført sin hospitalskjole og sutsko, blev hun anholdt af politiet og anklaget for mord.

Dennis og Mavis Eccleston nåede at være gift i 60 år. Foto: Joy Munn

Selvmordsforsøget skete tilbage i april, hvor Mavis Eccleston blev varetægtsfængslet i 30 timer, og i september kom hun for retten.

Her skulle en jury afgøre, om den ældre dame skulle dømmes for mord på sin mand, for ligesom i Danmark er assisteret selvmord ulovligt i England.

‘Heldigvis så juryen fornuften og retfærdigheden vandt med en ‘ikke skyldig’-dom,’ skriver Joy Munns videre.

Det stærke billede af forældrene har sat ild til debatten om netop aktiv dødshjælp i Storbritannien.

En debat, som af flere omgange også har fyldt en del herhjemme, hvor lægen Svend Lings blandt andet har fået en dom af Højesteret på 60 dages betinget fængsel for at medvirke til to selvmord og et selvmordsforsøg.