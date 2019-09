Robert og Tiffany Williams fra Pennsylvania står til at blive anklaget for tyveri, efter de ved et uheld fik sat 120.000 dollars svarende til 811.000 kroner ind på deres bankkonto.

Politiet fortæller, at det skyldes, at de brugte hele beløbet, selvom de godt vidste, at pengene ikke var deres.

Udover anklagen om tyveri, så har de også et overtrækningsgebyr på 107.000 dollars, der svarer til 723.000 kroner.

Den forkerte bankoverførelse skete 31. maj og blev fortaget af BB&T Bank. Det skriver CNN.

Det var en medarbejder fra BB&T Bank, der ved en fejl overførte pengene til Robert og Tiffany Williams. Foto: NICHOLAS KAMM

Da banken havde opdaget fejlen, prøvede de at få fat i parret, hvor man kom i kontakt med Tiffany Williams 21. juni.

Ifølge CNN sagde hun her, at hun ikke længere havde pengene, fordi hun havde betalt regninger.

Under telefonsamtalen 21. juni foreslog Tiffany Williams en tilbagebetalingsordning til banken, men herefter kunne banken ikke komme i kontakt med parret.

En talsmand fra BB&T Bank siger en i udtalelse, at man ikke vil gå i detaljer omkring fejltagelsen fra bankens side.

Robert og Tiffany Williams fik ved en fejl 120.000$ ind på deres bankkonto. Foto: PEER GRIMM

Robert og Tiffany Williams har erkendt, at de brugte pengene, selvom de vidste, at pengene ikke var deres.

Tiffany Williams har sagt, at de blandt andet købte en SUV, mens de også har givet 15.000 dollars svarende til 101.000 kroner til venner, der manglede penge.

Ifølge CNN kalder Nate Weaver, der er nabo til parret, beskyldningerne for 'en smule chokerende'.

Det amerikanske par er blevet løsladt mod en kaution på 25.000 dollars, der svarer til 170.000 kroner.