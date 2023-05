Tænk dig lige at blive idømt en fængselsstraf på hele 12.640 år, til både en mand og hans kone.

Det var straffen den kriminalretten udmålte onsdag til et ægtepar, som havde lokket folk til at deltage i en falsk opsparingsordning. Det kostede ofrene samlet set 262 millioner kroner.

Tidsstraffen blev forkortet til 5.056 år – det var 'præmien' for at tilstå forbrydelsen. Loven gør dog, at ingen kan sidde inde i længere end 20 år. Det skriver Bangkok Post.

Det var ni tiltale i sagen. Blandt dem var Wantanee Tippaveth og hendes mand, Methi Chinpa. De to var de eneste der blev dømt, for anklagerne kunne ikke bevise de øvrige syvs skyld.

Retten hørte, at fra den 9. marts 2019 til den 30. oktober 2019 annoncerede de ni på Facebook efter folk, der ville investere mod at få et stort beløb tilbagebetalt.

Der skulles som minimum investeres 1.000 thailandske bath (200 danske kroner).

Efter ni måneder ville investorerne få udbetalt 930 bath – plus de originale 1.000 bath. I alt 1.930 bath.

Totalt var der 2.533 mennesker, der meldte sig til ordningen.

De ni tiltalte udbetale ikke nogle af pengene til medlemmerne af opsparingsordningen. De delte dem i stedet mellem sig.

Anklagerne tiltalte alle ni for svindel, men kun ægteparret blev dømt.