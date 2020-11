Det var noget af en overraskelse, der mødte parret Nick Drummond og Patrick Bakker, da de var i gang med en istandsættelse af deres nylig købte hus.

For da de skulle fjerne noget råddent træ fra husets ydre, så faldt en mystisk pakke ud af væggen, pakken var pakket ind i gammelt strå, papir og snor, det skriver New York Post.

»Først så troede jeg, at der var tale om et stykke isolation eller noget lignende,« fortæller Nick Drummond.

Men ved nærmere inspektion finder parret ud af, at der gemmer sig seks gamle flasker whiskey, der er dateret tilbage til 1923, hvilket var under det berømte alkoholsforbud i USA.

Her i huset fandt de et fantastisk fund. FOTO. Nick Drummond

Huset, de havde købt, havde allerede småhistorier om, at det var eget af en gammel tysk baron, der blev alkoholsmugler tilbage i 1920'erne.

»Da vi første gang hørte historien om den tyske baron og hans smugleri, så troede vi ikke på det, men nu viser det sig, at det er sandt,« forklarer Nick Drummond.

Efter det første fund i væggen, fandt de senere en lem i gulvet, som førte dem til yderligere 60 flasker.

»Der er mange mennesker, der nu bidrager til historien og er med til at finde frem til gamle detaljer, og det viser sig at være en masse historier knyttet til, det er ligesom at være med i Sherlock Holmes.«

Billede af første flaske, der blev fundet på matriklen. FOTO: Nick Drummond

I følge to uafhængige aktionshuse er der tale om, at hver flaske har en værdi på mellem 500 og 1.000 dollars. Det er dog ikke alle flasker der skal sælges.

»Vi kommer til at donere et par flasker til den lokal historiske forening, og så gemmer vi en enkelt flaske, så vi selv kan prøve at smage den.«

Selvom det har bremset renoveringen af huset, så tror de på, at der findes flere hemmeligheder i huset.

»Næste del af planen er at bore små huller i vægge og gulvet, for at finde ud af om der gemmer sig mere mellem brædderne. «