Et par faldt i døden onsdag i sidste uge, da de stillede sig ud på ’Taft Point’ i Yosemite National Park i USA – blot otte måneder efter de advarede andre om at tage chancer for et billede.

’Mange, inklusiv os, er tilhængere af farlige forsøg på at stå på kanten af klipper og skyskrabere, men vidste du, at vindstød kan være fatale? Er vores liv kun et billede værd?,’ spurgte parret på deres Instagramprofil i marts.

Parret bestod af 30-årige Meenakshi Moorthy og 29-årige Vishnu Viswanath, som begge var fra Indien, men boede i Californien i USA, skriver Mercury News.

De havde en rejseblog på Instagram, hvor de delte billeder og lange tekster fra deres forskellige rejsedestinationer, som alle var meget smukke og billedværdige. En af destinationerne var Yosemite National Park, hvor parret valgte at stille sig ud på et udkigspunkt kaldet ’Taft Point’ – et sted, der er blevet endnu mere populært, efter et billede af et frieri på netop det punkt gik viralt.

Vis dette opslag på Instagram CHASING SUNSETS or CHASING LIKES ??? ... Sooo today on #socialmediabadasstribe we are talking about limits of #doitforthegram.Yeah sure it can be limitless but guys, we reaaaallly need to have boundaries(this is handy as life lessons too but we will revisit that later) A lot of us including yours truly is a fan of daredevilry attempts of standing at the edge of cliffs and skyscrapers, but did you know that wind gusts can be FATAL??? Is our life just worth one photo? ... When we squirm at another selfie attempt gone south from a skyscraper, let’s remember to save that in our core memory and not the memory dump (I am still on the Inside Out train y'all ) Same applies when we get our knickers in a twist and hog a spot till we get the perfect shot I know I know, I am guilty as charged for all of this and if I didn’t have Mr. Two Goody Shoes, Vishnu with me, I am not even sure if I would have written this post. ... Let us all try to be responsible digital citizens and use our “numbers” to be transparent and honest, shall we? None of us is perfect and the more we accept it and share our flaws as much as our wins, we are one step closer to creating a sane social media without the scary brouhahas. ... Still there? Woohoo, a backflip is in order, or wait maybe a pizza? What about a unicorn ice-cream with some Disney-approved cotton candy and pixie dust infused sprinkles if…..IF you could tell me the one time you were effin’ proud of being candid and real AF in social media? ... PS - Not sponsored but sweatshirt is from @radearthsupply #grandcanyonnps #northrim #instagramaz #visitarizona #travelarizona #shotzdelight #discovertheroad #usaroadtrip #visittheusa #outdoorsusa #exploretheusa #womenwhoexplore #iamtb #radparks #thediscoverer #gtgi #sheisnotlost #wearetravelgirls #hikemore #radgirlslife #travelreality #dreamscape @womenwhoexplore @visit_arizona @visittheusa @shotzdelight Et opslag delt af TravelCreativesMinaxi+Vishnu (@holidaysandhappilyeverafters) den 28. Mar, 2018 kl. 8.45 PDT

Desværre gik det galt for Meenakshi Moorthy og Vishnu Viswanath, som nåede at være gift i fire år.

Fra top til bund er der lidt over en kilometer, når man står på Taft Point. Men parret blev fundet omkring 250 meter nede på et klippeudspring.

Det tog rangers, som arbejder i parken, omkring en dag at komme frem til parret, hvor en helikopter også måtte hjælpe med redningsarbejdet.

»Vi har stadig ikke noget klart overblik over præcis, hvad der skete,« fortæller en talsperson fra Yosemite National Park Jamie Richards.

Vis dette opslag på Instagram Heylooow incredible people of the Instagram world! Just wanted to let you all know that this account "minaxivishnu" is renamed to “HolidaysandHappilyEverAfters” , in sync with our brand new blog ... Most of you already know this mermaid-haired wanderess Minaxi and her captain Vishnu, but in case some of you missed, we are an NYC based gypsy couple “Consumed by Wanderlust , Compelled by Adventures and Conviction in HappilyEverAfters” I, Minaxi looove to waltz with words and will remain the high-spirited story-teller at our blog and all social media, while Vishnu is the go-to “techie-in-residence” . He is also the head photographer of most our pretty pics! (aided and abetted by his mermaid of course ) ... Diagnosed with the curious case of interminable travel bug, as we wander around the world we absolutely love sharing our adventures with this community , and each and every single comment and conversation we share with all of you undeniably makes us a helluva happy bunny ... As much as all social media uses the word followers/subscribers, we hate it and would rather use the word friends or even family, as some of you have quite made a habit of warming the cockles of our heart Sooo, welcome aboard all you dear fabulous friends and wander with us in our happy place of HolidaysAndHappilyEverAfters #travelblog #travelblogger #traveldiaries #newblog #travelogue #expatblogger #blogging #femaletravelbloggers #darlingescapes #sheexplores #welivetoexplore #maketimetoseetheworld #lifewelltravelled #exploringglobe #letsgoeverywhere #instatravel #mytravelaffairs #travelcouple #newyorkcity #nyc_instagram #newyorklike #ig_nycity #igersofnyc #newyork_ig #nyc_highlights #nyc_explorers #timessquare #streetsofnewyork #timeoutnewyork #timeoutsociety Et opslag delt af TravelCreativesMinaxi+Vishnu (@holidaysandhappilyeverafters) den 30. Apr, 2017 kl. 2.14 PDT

Parrets familie i Indien er blevet orienteret om det tragiske dødsfald.

I mellemtiden har myndighederne i nationalparken ikke nogen intentioner om at sætte et hegn op på Taft Point.

De understreger, at de endnu ikke ved, hvorfor ulykken skete.

Desuden påpeger de, at folk selv har et ansvar på at være i sikkerhed og passe på sig selv, når de går ud på punktet, og at det er en naturlig del af at gå derud, at man sætter sig selv i fare.