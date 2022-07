Lyt til artiklen

Da parret parkerede deres bil, var kantstenen grå.

Men da de kom tilbage, var der blevet malet en rød zone rundt om deres bil. Og det kostede dem en parkeringsbøde.

Da Jeff Jolly fra San Francisco så bøden i forruden på sin bil, tænkte han, at det måtte være en joke. Det skriver CBC.

Han havde fået en bøde på 108 dollar, 788 danske kroner, for at parkere i en rød zone, altså en parkeringsfri plads markeret med en linje med rød maling på kantstenen.

Men da Jeffs kone, Desiree, parkerede deres bil, var der ingen rød maling.

Og det var tydeligt, at den røde maling, og dermed den røde zone, var kommet, mens parrets bil holdt parkeret. Kantstenen var nemlig ikke blevet malet det sted, hvor dækket rammer. Det dokumenterer Jeff og Desiree Jolly på billedet øverst på artiklen.

Alligevel kan parret ikke se frem til at få de 108 dollar tilbage.

San Franciscos kommunale transportservice hævder nemlig, at stedet altid har været en rød zone, og at malerarbejdet i virkeligheden var et ‘ommalingsprojekt.’

Et foto, som kommunen har udsendt, viser kantstenen før 'ommalingen,' som ser ud til at vise noget falmet rød maling.

Foto: (San Francisco Municipal Transportation Authority) Vis mere Foto: (San Francisco Municipal Transportation Authority)

Dog har mediet ABC7 News, som også har fortalt historien, sammenlignet billeder fra Google af gadehjørnet i 2011 og 2016. Begge fotos viser en kantsten, der ser helt grå ud, hvilket tyder på, at den røde maling for længst var falmet.

Jeff og Desiree Jolly har officielt bestridt bøden, og ifølge kommunen afventer deres protest en officiel gennemgang.