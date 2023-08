I sine rapsange beskrev hun sig selv som 'krokodillen af Wall Street'. I klummer hos det anerkendte medie Forbes, beskrev hun sig som en tech entreprenør.

Nu har Heather Morgan og hendes ægtemand erkendt sig skyldige i et omfattende forsøg på hvidvask af milliarder, skriver BBC.

Sagen tog sin begyndelse i 2016. Her var Heather Morgans mand, Ilya Lichtenstein, en del af hackerangrebet mod kryptobørsen Bitnifex, hvor der blev stjålet knap 120.000 bitcoin.

På daværende tidspunkt var de mange bitcoins millioner værd, men da det amerikanske politi skred til anholdelse af det flamboyante par i februar 2022, var de stjålne bitcoins eksploderet i værdi til svimlende 4,5 milliarder dollar (30 milliarder kroner red.) værd.

Det gør det til den største enkeltstående finansielle konfiskation i USAs historie.

Ifølge politiet havde Heather Morgan og ægtemanden Ilya Lichtenstein planer om at flytte til Rusland, hvor han oprindeligt er fra. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge politiet havde Heather Morgan og ægtemanden Ilya Lichtenstein planer om at flytte til Rusland, hvor han oprindeligt er fra. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix

På trods af at parret i fem år havde bitcoins opmagasineret for milliarder i deres hjem, valgte Heather Morgan at indtage en meget offentlig rolle.

Rappede på Wall Street og havde klummer i Forbes.

Under rappernavnet Razzlekhan, som var inspireret af den mongolske krigsherre Djengis Khan, udgav hun flere sange og musikvideoer.

I de tåkrummende videoer kan man se Razzlekhan kaste håndtegn rundt omkring i New York iført guldjakke, kasket og solbriller.

Morgan slog sig også op som tech entreprenør og var en aktiv skribent. Hendes klummer blev blandt andet udgivet hos Forbes.

Samtidig havde parret gemt bitcoins på forskellige harddisks og telefoner, som de skjulte i udhulede bøger.

Fældet af supermarkedindkøb

Hun og ægtemanden Ilya var i gang med en kompliceret og langsommelig hvidvaskningsproces, der blandt andet gik ud på at dele de mange bitcoins ud på forskellige kryptokontoer, som var bundet op på falske identiteter.

Parret gemte telefoner til den omfattende hvidvask i udhulede bøger i deres hjem. Foto: US Department of Justice Vis mere Parret gemte telefoner til den omfattende hvidvask i udhulede bøger i deres hjem. Foto: US Department of Justice

Parret begik dog den fejl, at de handlede ind i supermarkedskæden Walmart med rabatkuponer, de havde købt med de stjålne bitcoins.

Via supermarkedindkøbene kunne det amerikanske politi spore pengene tilbage til Lichtenstein og Morgan, der blev anholdt og sigtet i februar 2022.

Da de blev anholdt fandt politiet også et regneark, der detaljeret beskrev, hvor kryptovalutaen var gemt. Derfor forventer man også, at en stor del af pengene kan komme tilbage til de retmæssige ejere.

Lichtenstein kan ifølge CNN se frem til 20 år bag tremmer, mens Morgan kan forvente det halve.