Et ungt amerikansk par risikerer fængsel, efter de har indsamlet penge til en baby, der aldrig har eksisteret.

De er tiltalt for svig og bedrag, fordi de har indsamlet penge til den falske babys begravelse.

De har modtaget penge fra 15 mennesker, der enten er venner eller familie, og de fik indsamlet 5.000 dollars, hvilket svarer til omkring 34.000 kr.

Parret er Kaycee og Geoffrey Lang på 23 og 27 år, og de skal i retten til oktober, skriver tv2.no.

Billederne, som parret lagde ud af deres baby, var i virkeligheden et billede af en dukke.

Det hele startede sidste år, hvor Kaycee Lang lagde billeder ud på Facebook, hvor hun viste sin forstørrede mave frem.

Folk troede på hendes graviditet, og i maj i år afholdte nogle venner et babyshower for Kaycee Lang.

3. juli i år meddelte parret, at de havde fået sønnen Easton, men tilføjede at han var død kort efter fødslen.

Herefter skrev de en nekrolog i avisen The Tribune-Democrat, hvor de fortalte, at Easton var blevet født med væske i lungerne, og at han fem timer efter fødslen var taget til sit 'himmelske hjem'.

Parret skal efter planen møde i retten til oktober.

Cynthia Dilascio, der arrangerede babyshoweren, var den første, der fattede mistanke omkring den falske baby.

Ifølge norske TV 2 oplyste parret, at babyen var kremeret, men da Cynthia Dilascio ringede til krematoriet, havde de aldrig hørt om babyen.

Herefter kontaktede hun politiet, der sagde at hospitalet, hvor Easton skulle være født ikke havde nogle papirer på babyen. Politiet fandt ligeledes babydukken, da de gennemsøgte Kaycee og Geoffrey Langs hjem.

Det unge par havde indsamlet penge gennem GoFundMe, og en talsperson derfra siger, at man samarbejder med politiet, så alle der har doneret penge, får dem refunderet.