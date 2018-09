En amerikansk kirurg og hans kæreste er anklaget for voldtægt og mistænkes for at have ‘hundreder’ af ofre på samvittigheden, skriver BBC.

Ifølge efterforskerne er der fundet flere tusind videoer af potentielle ofre på 38-årige Grant William Robicheaux og 31-årige Cerissa Laura Rileys telefoner, som efterforskerne prøver at identificere.

Parret voldtog angiveligt to kvinder, som de mødte på en bar og en restaurant tilbage i 2016, som har ført til anklagerne. En af kvinderne optræder i en video, hvor hun bliver voldtaget, fortæller efterforskerne.

»Vi tror, at de tiltalte har udnyttet deres gode udseende og charme til at sænke paraderne hos deres potentielle ofre,« fortæller Tony Rackauckas, distriktsadvokat i Orange County i Californien, USA.

Han fortæller, at der er fundet mange videoer, hvor man ser kvinder, der er påvirkede i en sådan grad, at de ikke kan samtykke eller yde modstand, og som nærmest ikke reagerer på parrets overgreb.

Efterforskerne siger, at parret har samarbejdet om at snige stoffer i deres ofre og drikke dem sanseløst fulde for derefter at føre dem til Grant William Robicheaux’ lejlighed og voldtage dem.

Den ene kvinde blev inviteret til en fest på en båd, hvorefter hun blev ført til Robicheaux’ lejlighed og voldtaget.

Den anden kvinde vågnede i lejligheden efter en bytur og begyndte at skrige efter hjælp, indtil naboerne ringede efter politiet.

Hun fortæller, at hun havde drukket på en bar med parret, indtil hun havde mistet bevidstheden, hvorefter hun angiveligt er blevet ført til Robicheaux’ lejlighed.

Robicheaux og Riley er anklaget for at besidde store mængder stoffer, blandt andet GHB (daterape-narkotika), svampe, ecstacy og kokain.

Desuden er Robicheaux anklaget for at besidde flere ulovlige våben, magasiner og ammunition.

Hospitalet har åbnet en sag mod ortopædkirurgen Grant Robicheaux, men der er endnu ingen beviser for, at hans patienter har været ofre. Robicheaux står til at få 40 år i fængsel og kæresten Cerissa 30 år.