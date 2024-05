Tusindvis er blevet begravet levende under jordmasser fra jordskred, siger Papua Ny Guineas katastrofecenter.

Papua Ny Guinea har mandag oplyst til FN, at mere end 2000 personer er blevet begravet i det store jordskred, der fredag skete i landet.

Det fremgår af et brev til FN-kontoret i Papua Ny Guineas hovedstad, Port Moresby, fra landets nationale katastrofecenter, skriver nyhedsbureauet AFP.

AFP har set brevet.

- Jordskreddet begravede mere end 2000 personer levende og forårsagede alvorlige ødelæggelser, lyder det fra centeret, som også tilføjer, at bygninger er blevet ødelagt.

Derudover er situationen fortsat "ustabil, da jordskreddet bliver ved med at langsomt at rykke sig, hvilket udgør en vedvarende fare for både redningsholdene og de overlevende".

Jordskreddet ramte flere landsbyer i Enga-provinsen tidligt fredag lokal tid.

Enga-provinsen ligger omkring 600 kilometer nord for hovedstaden, Port Moresby.

Der bor cirka 10 millioner personer i Papua Ny Guinea. Landet udgør den østlige del af øen Ny Guinea, som ligger nord for Australien.

Australiens udenrigsministerium oplyste lørdag, at over seks landsbyer er påvirket af jordskreddet i provinsens Mulitaka-region.

FN's Internationale Organisation for Migration (IOM) i Papua Ny Guinea har desuden oplyst, at omkring 1250 mennesker er fordrevne fra deres hjem efter jordskreddet i Enga-provinsen.

Ifølge det nationale katastrofecenter kræver omfanget af katastrofen "øjeblikkelige og samarbejdsmæssige handlinger fra alle aktører".

Det opfordrer desuden FN til at informere Papua Ny Guineas udviklingspartnere "og andre internationale venner" om situationen.

Både Australien samt Frankrig har meldt, at de er klar til at assistere Papua Ny Guinea. Ny Kaledonien, som ligger tæt på Papua Ny Guinea, er fransk territorium.

/ritzau/