Papegøjen Eric advarede sin ejer om, at der var ild i huset, og den var endda hurtigere end brandalarmen!

Det hører absolut til sjældenhederne, at en papegøje er med til at redde liv. Det var ikke desto mindre, hvad der skete for Anton Nguyen i Brisbane, Australien, der blev vækket af sin ven i fugleburet. Der var brand i hans hus.

Ilden havde godt fat i huset, da brandfolkene ankom lige efter klokken to om natten, men beboeren Anton Nguyen var sluppet uden en skramme. Det skriver Sky News.

Ifølge Nguyen var det hans papegøje Eric, der havde vækket ham. Det var sket, før røgalarmen havde givet lyd fra sig.

Papegøjen var hurtigere end røgalarmen. (Arkivfoto) Foto: GERARD JULIEN

»Jeg hørte et brag, og min papegøje Eric begyndte at skrige så højt, at jeg vågnede og kunne lugte røgen,« fortalte han Australian Broadcasting Corp.

»Jeg greb fat i Eric, åbnede døren og så flammer ved bagsiden af huset. Så greb jeg fat i min taske og strøg ned ad trappen. Jeg er chokeret, men ellers okay,« siger han.

»Det går helt fint, så længe jeg har min papegøje.«

Den ledende brandinspektør i Queensland, Cam Thomas, siger, at papegøjen råbte 'Anton! Anton' for at alarmere Anton Nguyen om faren.

»Der var røgalarmer i huset, men fuglen reagerede hurtigere end dem. Og branden havde næsten bredt sig til hele huset,« tilføjede han.