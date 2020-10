»Når en papegøje fortæller dig, at du bare kan fucke af, så får det de fleste af vore gæster til at le. Det har virkeligt bragt et stort smil til et ellers hårdt år.«

Steve Nichols er direktør for dyreparken Lincolnshire Wildlife Park i Storbritannien, og han glædede sig i første omgang gevaldigt over, at fem nye papegøjer af arten grå jacoer kom til som en gave.

Parken har Storbritanniens største samlig af papegøjer med over 2.000 af slagsen.

De blev sat sammen med de godt 200 papegøjer af samme art, som centret råder over, men så begyndte de nye fjerede venner ellers at bande. Det skriver Sky News.

»Vi har for første gang fem sværgende papegøjer,« siger dyreparkens leder Steve Nichols. Foto: Lincolnshire Wildlife Park

Det blev så slemt, at havens medarbejdere blev nødt til at skille dem ad, i håbet om at de kunne lære en lidt pænere opførsel – og i hvert fald ikke sætte hinanden op til løjerne.

Papegøjerne har tilsyneladende stået i lære hos dem, de tilbragte livet med, før de kom til den zoologiske have. De lystrer i hvert fald navnene Billy, Eric, Tyson, Jade og Elsie.

Grå jacoer kan blive næsten lige så gamle som mennesker. 70 år er ingen alder.

»Vi så hurtigt, hvad der skete. Vi er vant til, at papegøjerne bander, men vi har aldrig haft fem af slagsen på en gang,« siger Steve Nichols.

Disse grå Jacoer skal slippes løs i Kibale National Park i Uganda. Foto: MICHELE SIBILONI

»De fleste papegøjer tier stille, når de går udendørs. Men disse fem nyder det bare.«

Nu er de blevet fordelt på fem forskellige steder i dyreparken, selv om der faktisk ikke er blevet klaget over dem.

De er blevet skilt ad af hensyn til de yngste gæster, så de forhåbentligt kan lære nogle mere naturllige pip fra de andre afrikanske jacoer i parken.

Lincolnshire Wildlife Park har også en papegøje ved navn Chico. Den kom i avisen i september, fordi den havde lært at synge en række popsange. En af dem var Beyonces 'If I Were A Boy'.