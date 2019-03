Justitsministeren er lun på idéen om, at danske fremmedkrigere skal for en domstol i udlandet.

Danmark er åben over for, at danske statsborgere, der har kæmpet for den militante gruppe Islamisk Stat, skal kunne retsforfølges ved en international domstol.

Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Idéen blev torsdag luftet af Sverige på et møde mellem de nordiske justitsministre, og umiddelbart var der støtte fra både Norge og Danmark.

- Fremmedkrigere er en udfordring, som vi og hele Europa har. Jeg synes jo, at det er en spændende tanke, hvis der kan etableres sådan en domstol. Det er klart, at der lige er et stykke fra tanke til handling her.

- Men jeg vil gerne gå ind i de her samtaler, for jeg tror, at vi alle har en interesse i, at der laves en fælles international domstol i regionen. Det er jeg da positiv over for, siger Søren Pape Poulsen.

Udfordringen med fremmedkrigere er atter blusset op, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har krævet, at EU-landene henter godt 800 statsborgere hjem fra Syrien til retsforfølgelse, da USA gerne vil ud af landet.

Morten Løkkegaard, der er medlem af EU-Parlamentet for Venstre, har foreslået, at man opretter en domstol i Syrien til formålet. Den idé har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) dog skudt ned.

Det samme gør justitsministeren.

- Men man kunne måske godt forestille sig noget lignende i regionen. Det vigtigste lige nu er først og fremmest at se, om der er et politisk momentum for, at vi i EU-kredsen kan tale om det her, siger han.

En højtstående EU-embedsmand udtaler fredag, at det er en kompleks problemstilling, som man dog ikke kan afvise kan blive gennemført i EU-regi.

- Men det kræver en del refleksion og en del omtanke, fordi det er et kompliceret spørgsmål, lyder det.

Politiets Efterretningstjeneste oplyste i januar, at mindst 150 personer siden sommeren 2012 er rejst fra Danmark til Syrien og Irak. De vurderes at have opholdt sig hos militante islamiske grupper.

Det faktiske antal udrejste kan være højere.

