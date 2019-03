K-formand er bekymret over Orbán. Men han vil ikke svare på, om Orbáns parti skal suspenderes i partigruppe.

Justitsminister og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, vil endnu ikke afsløre sin holdning til, om Viktor Orbáns parti, Fidesz, skal ekskluderes eller suspenderes fra EPP-gruppen i EU-Parlamentet.

Det siger han i en pressemeddelelse.

- Sagen vil blive drøftet i EPP-gruppen i slutningen af marts, og indtil da har jeg ikke yderligere kommentarer, lyder det.

Det eneste danske medlem af EPP er Bendt Bendtsen fra De Konservative.

Modstanden mod Orbán går på, at han blandt andet har kritiseret EU's integrationspolitik og kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Fidesz er desuden blevet kritiseret for at ignorere grundlæggende retsprincipper og for at indskrænke ytringsfriheden i landet.

Gruppeformanden for EPP i parlamentet, tyske Manfred Weber, har ved flere lejligheder kritiseret Orbán, og Søren Pape Poulsen er enig i den kritik:

- Ingen tvivl om, at Victor Orbáns ageren vækker stærk bekymring i relation til den konservative EPP-gruppe. Her er jeg helt på linje med Manfred Weber. Det er en sag, vi overvejer meget nøje i den konservative gruppe, skriver han.

