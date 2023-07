Den ekstreme varme fik konsekvenser og skabte panik for en række passagerer på et fly fra Las Vegas mandag.

Flyet holdt nemlig i kø for at få lov til at lette. Imens ventede passagererne i en kogende kabine på 43 grader – uden mulighed for aircondition.

Det førte til, at flere besvimede, og kabinepersonalet måtte løbe frem og tilbage på gangene med iltmasker. Det skriver Aftonbladet.

Situationen udviklede sig så voldsomt, at piloten til sidst måtte vende om på grund af flere nødsituationer.

Ambulancepersonale fra lufthavnen blev tilkaldt og mindst fem personer blev fragtet ud af flyet på bårer. Også flere stewardesser blev dårlige i den voldsomme varme – en blev båret ud med iltmaske.

Angiveligt skulle flyet have været på landingsbanen i op mod fire timer, før passagerne igen kom tilbage til terminalen.

»Vi undskylder for den oplevelse, vores kunder havde på fly 555 fra Las Vegas til Atlanta den 17. juli, som i sidste ende resulterede i flyaflysning,« oplyser flyselskabet Delta.

»Vi undersøger omstændighederne, der førte til de ubehagelige temperaturer inde i kabinen, og vi sætter pris på indsatsen fra vores folk og førstehjælpen hos Harry Reid International.«

Las Vegas lider ligesom mange andre steder i USA og Europa af en ekstrem hedebølge. Og indtil videre er der ingen tegn på, at varmerekorderne stopper.

I store dele af det sydøstlige USA forventes den fugtige varme at stige i styrke de næste par dage. Miami er blandt andet midt i sin værste hedebølge nogensinde.

Flere byer i Italien er også i såkaldt 'rød alarm', hvilket betyder, at det er så varmt, at det er til fare for hele befolkningen. I Grækenland raser en masse skovbrande, som brandmænd i øjeblikket kæmper med at få bragt ned.