‘Folkens, det her er en nødsituation’.

Opråbet er akkompagneret med en video, hvor man kan se en mand, der under stort postyr i flykabinen, klatrer op på vingen af et passagerfly, der er gjort klar til at lette.

Episoden er lagt op på det sociale medie Instagram af en mand ombord på et passagerfly i den nigerianske lufthavn Murtala Muhammed International Airport i byen Lagos.

Hverken situationen eller manden, der har lagt opslaget op, er der noget ordinært ved.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amb. Otto Orondaam (@otto_orondaam) den 19. Jul, 2019 kl. 2.24 PDT

For passageren er 31-årige Otto Orondaam, der er kendt i Nigeria for at stå bag organisationen Slum2School, der arbejder for at sikre undervisning og sundhedshjælp til børn fra fattige kår.

Han skriver i opslaget, at manden har forsinket flyet i 30 minutter, at sikkerhedsfolkene ikke er dukket op, og at 'alle er i panik'.

‘Jeg har så mange spørgsmål at stille, men lige nu kan jeg ikk engang trække vejret,’ skriver Otto Orondaam i opslaget på Instagram.

CNN har kigget på sagen, og de fortæller, at manden, der kan ses klatre på fly-vingen, ikke er blevet identificeret endnu, men at han er i politiets varetægt.

Flyet fra Lagos, der ligger i den sydvestlige del af Nigeria, var et indenrigsfly til Port Harcout, der ligger i den sydøstlige del af landet.