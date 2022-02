»Hvor skal jeg flygte hen? Hvor skal jeg tage hen? Please, fortæl mig det. Åh Gud.«

Den ulykkelige kvinde græder voldsomt, mens hun går på gaden og ryster opgivende med hænderne.

Hun kommer fra havnebyen Mariupo i syd i Donetsk regionen.

Det er desperate scener, der udspiller sig i Ukraine få timer efter den russiske invasion.

Lange køer foran pengeautomaterne. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Lange køer foran pengeautomaterne. Foto: VALENTYN OGIRENKO

Køerne foran hæveautomaterne vokser og vokser.

På vejene ud fra hovedstaden Kiev holder bilerne kofanger ved kofanger.

Og i lufthavnen, på metrostationer og på banegårde står folk med klapvogne, børn, kæledyr, placticposer og rullekufferter i håb at redde sig selv og deres ejendele i ly for det russiske angreb.

Der er ingen fly ud af landet, og nu er det heller ikke længere muligt at komme ud af Kiev i bil, hvor trafikken er gået fuldstændig i stå.

Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Foto: VALENTYN OGIRENKO

Efter den russiske militære operation har Ukraines regering erklæret landet i undtagelsestilstand.

»Undtagelsestilstand? Hvor skal jeg gemme mine børn? Der er ingen beskyttelsesrum. Der er ingenting. Vi er ud på et åbent område, så hvor skal jeg tage hen,« spørger en kvinde retorisk til et af de internationale nyhedsbureauers kameraer, mens hun står i en af de mange køer med sin søn.

Også B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som lige nu befinder sig i Kiev, har selv forsøgt at komme ud af byen.

»Folk er desperate for at komme væk fra Kiev,« fortæller han.

»Vi har fået at vide, at den bedste vej er at køre mod vest, men lige nu er der overhovedet ingen bevægelse i trafikken. Den er gået totalt i stå. Det tyder på, at mange har fået samme tanke,« siger Jakob Illeborg.