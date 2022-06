Lyt til artiklen

Det var meningen, at kranen skulle løfte containeren med 25 tons klor over på et skib på havnen: Men sådan gik det ikke.

Et kabel på kranen knækkede, og containeren blev tabt. Det udløste en voldsom eksplosion med en stor røglignende sky af giftig gul gas i Jordans eneste havneby, Akaba, ved Det Røde Hav.

Ulykken med den giftige gas dræbte mandag 13 personer, mens 251 ifølge The Guardian blev blevet såret.

Byens sundhedsmyndigheder rådede dets beboere til at blive inden døre og lukke alle vinduer.

De hundredvis af sårede personer udsat for gassen blev ifølge avisen bragt til to forskellige hospitaler.

Akabas sundhedschef, Jamal Obeidat, oplyste efter eksplosionen, at hospitalerne ikke havde kapacitet til at modtage yderligere patienter.

»De tilskadekomnes tilstand er alt fra mellemkritisk til kritisk,« lød det fra sundhedschefen.

Klor er som bekendt et brugt desinfektions- og vandrensningsmiddel, men ifølge The Guardian kan gassen ved indånding blive til saltsyre: Det kan føre til indre forbrændinger og drukning gennem en reaktionær frigivelse af vand i lungerne.

Aqabas sydlige strand blev angiveligt evakueret efter hændelsen.

Denne artikel er fra Berlingske.