Vladimir Putin er ikke bare vred. Han er rasende, og snart vil nogen efter alt at dømme få det raseri at føle.

Det mere flere eksperter ifølge blandt andre den britiske avis The Times.

Krigen i Ukraine går nemlig ikke efter den russiske præsidents plan.

Derfor begynder nervøsiteten at brede sig blandt de højest placerede generaler, som frygter at blive gjort til syndebukke.

Putin siges at være stærkt utilfreds med sine generaler. (Arkivfoto) Foto: ALEXANDR DEMYANCHUK

Den britiske forsvarsminister Ben Wallace siger til The Times, at Putin er stærkt utilfreds med, at krigslykken ikke tilsmiler ham i det omfang, han havde forventet.

Derfor mener Wallace, at den russiske præsident meget vel snart vil kaste skylden for miseren på flere af sine militære ledere.

»Den russiske generalstab vil blive gjort til syndebukke for Putins rod,« siger han til avisen.

Forsvarsministeren mener også at vide, at generalerne derfor er begyndt at beskylde hinanden for at være årsag til de forskellige udfordringer, som Den Røde Hær er stødt på i Ukraine.

Putin havde næppe regnet med, at krigen i Ukraine skulle trække sådan ud. (Arkivfoto) Foto: Mikhail Tereshchenko

Det gør de angiveligt af frygt for »at blive udrenset« af præsidenten, skriver The Times.

Wallace hæfter sig blandt andet ved, at flere af de øverstbefalende generaler i den seneste tid har besøgt fronten. Noget, der ifølge ham er yderst usædvanligt. Det skulle efter sigende være sket i et forsøg på »at ændre kursen«.

Den svenske avis Aftonbladet har talt med oberstløjtnant og underviser i militærstrategi, Joakim Paasikivi.

Også han er overbevist om, at der snart vil komme en jagt på syndebukke i toppen af det russiske militær.

»Er der udbredt utilfredshed i forsvaret eller i generalstaben, er der grund til at foretage en udrensning. Problemet i diktaturer er, hvem der har skylden – og det er ikke altid synderne.«