Sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er!

Den gamle talemåde kan meget vel ende som en bitter sandhed for en række af den amerikanske milliardær Jefferey Epsteins venner.

Godt et års tid efter, at den pædofilidømte og -anklagede rigmand tog sit eget liv i en fængselscelle i New York, er der nemlig – ifølge flere medier – ubrudt panik blandt flere af Epsteins fremtrædende og prominente venner.

Statsadvokaten på Jomfruøerne, Denise George, kræver i en stævning at få udleveret samtlige logbøger fra Epsteins private flyflåde. Den bestod af intet mindre end fire helikoptere og tre privatfly.

Huset på Little St. James, hvor mange af overgrebene på de helt unge piger angiveligt fandt sted.

Tanken er, at logbøgerne vil kunne give et godt billede af, hvem der fløj med finansmanden i tiden fra 1998 og frem til hans død i august 2019.

Jeffrey Epstein blev for flere år siden dømt for seksuelle overgreb på mindreårige piger, og han var i tiden op til sin død mistænkt for at stå bag omfattende og systematisk misbrug af helt unge piger og for at stå bag en pædofiliring.

Aviser som Mirror og Toronto Sun skriver, at stævningen skulle have udløst panik blandt Epsteins rige og berømte omgangskreds.

Særligt interessant i den forbindelse er passagerlisterne fra Epsteins Boeing 727, som i folkemunde fik øgenavnet 'Lolita Express.'

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død.

Netop det fly står centralt i efterforskningen af den afdøde milliardærs misbrug af helt unge piger.

Flyet blev nemlig angiveligt brugt til at fragte mindreårige piger til Epsteins private ø i Caribien, Little St. James.

Statsadvokaten er også interesseret i at få fingrene i pilotens egne notater om »eventuel mistænkelig adfærd« ombord.

Epsteins pilot David Rogers fremlagde allerede i 2009 passagerlister, som viste, at en række indflydelsesrige personer fløj med rigmanden.

Jeffrey Epsteins hus på øen Little St. James Island, hvor rigmanden angiveligt holdt selskaber, som indebar seksuelt misbrug af helt unge piger.

Prins Andrew, Bill Clinton, Kevin Spacey og Naomi Campbell stod på listen. Det fremgår dog ikke, at disse personer havde kendskab til Epsteins kriminelle aktiviteter.

Den britiske prins Andrew er en af dem, som for alvor er kommet i fedtefadet på grund af sit venskab med Jeffrey Epstein.

Særligt belastet bliver han af udsagnene fra den nu 37-årige Virginia Roberts Giuffre, som gentagende gange har beskrevet, hvordan prinsen havde sex med hende, da hun blot var 17 år.

Epstein er også blevet sat i forbindelse med tidligere præsident Bill Clinton. Logbøgerne viser ifølge Fox News, at Clinton fløj med 'Lolita Express' 26 gange.

Clinton har tidligere udtalt, at han intet kendte til de handlinger, som Epstein senere blev anklaget og dømt for.