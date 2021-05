En stribe dårlige beslutninger skabte en "giftig cocktail", da coronavirusset brød ud, fastslår ny rapport.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) burde i begyndelsen af sidste år have slået alarm om udbruddet af coronavirus tidligere.

Det konkluderer et internationalt panel i en ny rapport.

WHO erklærede 30. januar udbruddet for en international krise. Det burde dog være sket noget før, skriver det uafhængige panel.

I rapporten lyder det desuden, at mange regeringer ikke var tilstrækkeligt opmærksomme på, at WHO's erklæring af en international krise er organisationens "højest mulige alarm".

WHO's medlemslande anmodede i maj sidste år om, at et uafhængigt panel skulle gennemgå håndteringen af virusudbruddet.

Formand for panelet er New Zealands tidligere premierminister Helen Clark, der også er tidligere chef for FN's udviklingsprogram, UNDP.

- For panelet står det klart, at en kombination af ringe strategiske beslutninger, manglende vilje til at håndtere ulighed og et ukoordineret system skabte en giftig cocktail, der tillod, at pandemien udviklede sig til en katastrofal humanitær krise, lyder det i rapporten.

/ritzau/Reuters