5. januar røg et panel af et Boeing-fly. Det kan muligvis skyldes, at fire vigtige bolte manglede på panelet.

Et sidepanel, der 5. januar røg af et Boeing 737 MAX-9 fly under en flyvning, manglede tilsyneladende fire vigtige bolte.

Det fremgår af en foreløbig rapport fra amerikanske efterforskere, der giver offentligheden det første indblik i, hvad der forårsagede den skræmmende hændelse.

Lovgivere og offentligheden er desperate for at få svar på, hvad der gjorde, at panelet røg af et spritnyt fly. Sagen har udviklet sig til en regulær krise for Boeings omdømme.

- Uanset hvilke konklusioner man når frem til, er Boeing ansvarlig for, hvad der skete. En hændelse som dette må ikke ske på et fly, der forlader vores fabrik, siger Dave Calhoun, der er administrerende direktør i Boeing.

Den amerikanske flyadministration bestemte, at 171 fly af typen Boeing 737 MAX 9 skulle blive på jorden efter hændelsen. De fleste af dem tilhører de amerikanske luftfartsselskaber United Airlines og Alaska Airlines.

De fly fik dog tilladelse til at komme på vingerne igen i slutningen af januar, efter at de var blevet inspiceret.

Det amerikanske transportsikkerhedsudvalg har tirsdag udgivet en rapport, der fokuserer på, hvordan panelet, der var sat i flyet i stedet for en ikke-obligatorisk udgang, løsrev sig.

Panelet blev holdt fast af fire bolte og sikret af fatninger 12 forskellige steder på siden af panelet.

Panelet blev fremstillet af Boeings tidligere datterselskab Spirit Aerosystems i Malaysia. Senere blev det leveret til Spirit i delstaten Kansas, inden det ankom til Boeings faciliteter i Washington.

Rapporten viser, at panelet senere blev fjernet i Washington, inden det blev installeret igen. Panelet skulle fjernes for at udbedre fejl med nagler, som ansatte i Boeing havde begået.

Indledende fund viser fotografiske beviser på, at de bolte, der skulle holde sidepanelet fast, tilsyneladende manglede derefter.

Efterforskerne er fortsat i gang med at finde ud af, hvilken dokumentation, der blev brugt til at autorisere, at man åbnede og lukkede panelet under reparationen af naglerne.

Sidepanelet, der fløj af Boeing-flyet, er blevet fundet i en baghave i Portland i delstaten Oregon, men boltene er ikke blevet fundet.

Transportsikkerhedsudvalget har gennemført omfattende test og analyser for at afgøre, om boltene var til stede inden hændelsen, eller om de havde revet sig løs under hændelsen.

Et billede i rapporten viser tre synlige steder, hvor der mangler bolte, mens et fjerde sted er dækket af isolering.

/ritzau/Reuters