Der er godt nyt for diamantkøberne hos Pandora. Fra og med næste år vil det danske smykkefirma ophøre med at sælge diamanter, der er gravet op fra jorden i miner over hele verden.

Sidste år solgte firmaet omkring 50.000 af de dyre smykkesten, men nu er indstillingen, at de diamanter, der laves i laboratorier, er nøjagtig lige så gode som dem, der graves op.

Firmaet agter at holde op med at sælge de 'ægte' diamanter fra næste år, men for forbrugerne i England kommer ændringen allerede i år. Det skriver Sky News.

Laboratoriediamanter er garanteret ikke at være de såkaldte 'bloddiamanter', der er gravet op i konfliktområder. Det er noget, der har medført en masse problemer gennem de seneste år.

Nogle af Pandoras juveler i en forretning i Rom, Italien. Foto: Max Rossi

De koster for øvrigt også kun en tiendedel af prisen på 'rigtige diamanter'. Det viser en nylig opgørelse fra konsulentfirmaet Bain.

Firmaet De Beers er et af diamantindustriens største navne, og firmaet ændrede allerede i 2018 deres gamle filosofi om kun at bruge 'ægte' diamanter i deres juvelerbutikker.

For Pandora siger den administrerende direktør, Alexander Lacik, om diamanter fremstillet i et laboratorium:

»De er lige så meget et symbol på innovation og fremskridt, som de er uendeligt smukke. De står som et testamente for vores igangværende og ambitiøse bæredygtighedsdagsorden.«

En samling af Pandoras produkter i en forretning i Riga, Letland. Foto: Ints Kalnins

Pandora er en verdensomspændende virksomhed, der sælger produkter i flere end 100 lande. Ifølge firmaet overgår de laboratorieproducerede diamanter de 'ægte' diamanter overalt i diamantindustrien.

Pandora oplyser, at de vil købe deres diamanter fra fabrikker i Europa og Nordamerika.

Og bare rolig. Pandora lover, at alle de diamanter, der nu findes i firmaets forretninger, stadigvæk skal sælges.