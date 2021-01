255 millioner fuldtidsjob gik tabt sidste år på grund af coronapandemien, fastslår rapport.

En kvart milliard job er gået tabt under coronapandemien. Det er fire gange så mange som under finanskrisen i 2009, hedder det i en rapport fra Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO.

ILO, som er en af FN's særorganisationer med hovedkvarter i Genève i Schweiz, har beregnet, at 8,8 procent af alle arbejdstimer i verden i fjor blev elimineret på grund af restriktioner for erhvervslivet og det sociale liv.

Det svarer til 255 millioner fuldtidsjob og er jævnt fordelt mellem reduceret arbejdstid og nedlagte arbejdspladser.

- Det er den mest alvorlige krise for verdens arbejdsliv siden Depressionen i 1930'erne, og konsekvenserne er langt alvorligere end finanskrisen i 2009, siger ILO's generalsekretær, Guy Ryder.

De fleste af dem, som har mistet deres arbejde, opgav helt at finde noget andet. Det skyldes formentlig de strenge tiltag mod erhvervslivet, især restauranter, barer, butikker, hoteller og andre tjenester med direkte kundekontakt, hedder det.

Ifølge ILO er det kvinder og unge, som er hårdest ramt.

Tabet af arbejdspladser svarer til et indtægtstab på 3700 milliarder dollar globalt (over 22.655 milliarder kroner), hvilket Ryder kalder et ekstraordinært beløb.

ILO venter et opsving i beskæftigelsen i løbet af andet halvår i år, men meget afhænger af smittesituationen og vaccinationskampagnerne.

/ritzau/NTB