De er ellevilde i Tokyo over nyheden fra Ueno Zoologiske Have. Pandaerne er blevet forældre og det til et par tvillinger. Men jublen skal de nu nok vente med, til coronapandemien er overstået.

De to små unger blev født i de tidlige timer onsdag morgen, oplyste den zoologiske have i en udtalelse. De har endnu ikke haft mulighed for at kønsbestemme tvillingerne.

»Vore medarbejdere gør for øjeblikket deres bedste for at observere moderen og hendes babyer,« tilføjede de. Det skriver Bangkok Post.

Moderen hedder Shin Shin, og det udløste et væld af interesse for aktierne i de madsteder, der ligger nær den zoologiske have, da nyheden om hendes drægtighed blev meddelt tidligere i denne måned.

Pandaen Shin Shin er ved at føde den første tvilling. Foto: BEHROUZ MEHRI Vis mere Pandaen Shin Shin er ved at føde den første tvilling. Foto: BEHROUZ MEHRI

Investorerne forventede vist et tilløbsstykke til den zoologiske have efter fødslen.

Men den helt store fejring må vente, til pandemien med covid-19 er overstået.

Myndighederne har netop meddelt, at tilskuerne til De Olympiske Lege, som begynder i byen om mindre end en måned, er underlagt strenge restriktioner. De må hverken synge slagsange eller drikke alkohol.

De ansatte var forberedt på en mulig drægtighed i Ueno Zoo, efter at Shin Shin og hendes partner Ri Ri var sammen i begyndelsen af marts.

Pandaen Shin Shin holder en af sine nyfødte tvillinger i Uena Zoologiske Have i Tokyo 23. juni 2021. Foto: Tokyo Zoological Park Society Vis mere Pandaen Shin Shin holder en af sine nyfødte tvillinger i Uena Zoologiske Have i Tokyo 23. juni 2021. Foto: Tokyo Zoological Park Society

Ved tvillingefødsler overlever den ene normalt ikke. Derfor skal de to små tvillinger være hos deres mor på skift. Den ene opholder sig i en kuvøse, hvorefter de bytter plads, så begge får tid sammen med moderen.

Parret er tidligere blevet forældre til en hunpanda ved nævn Xiang Xiang. Hun blev født i juni 2017 og blev et kæmpe tilløbsstykke for haven.

Det var egentlig meningen, at Xiang Xiang skulle retur til Kina, to år efter at hun var født, men det lykkedes for de japanske myndigheder at forhandle sig til en forlængelse af hendes ophold. Nu skal hun hjem til Kina i slutningen af 2021.

I de japanske medier har der været jævnlige opdateringer af, hvad der skete i Xiang Xiangs liv. Og før pandemien ramte, var der massevis af japanske og udenlandske turister, der besøgte haven.

Naoya Ohashi fra den zoologiske have viser Shin Shin føde den anden af tvillingerne. Foto: BEHROUZ MEHRI Vis mere Naoya Ohashi fra den zoologiske have viser Shin Shin føde den anden af tvillingerne. Foto: BEHROUZ MEHRI

Pandaen er ikke en truet dyreart længere – den er blot 'sårbar'.

Der lever omkring 1.800 pandaer i naturen, hovedsagelig i bambusskove i Kina. Omkring 600 lever i zoologiske haver og avlscentre.

Pandaen bliver af styret i Beijing brugt til et populært 'pandadiplomati'. De bliver udlejet til andre lande for at gøre forbindelsen til Kina mere synlig.

Pandaerne er særdeles vanskelige at få til at yngle, men de senere år er der sket fremskridt med adskillige fødsler rundtomkring i verden.