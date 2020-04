De sidder alene hjemme, de har ikke meget at lave, og så har et par pandaer i Hong Kong til sidst givet efter - de er begyndt at parre sig efter at have undgået emnet i et helt årti.

Ligesom halvdelen af Jordens befolkning har de to pandaer Ying Ying og Le Le kun haft hinandens selskab, siden coronavirussen fik klodens lande til at lukke sammen og gæsterne til at blive væk fra dyreparken.

Ligesom par mange andre steder har de fået det bedste ud af tiden, de har sammen.

»Lige siden Ying Ying og Le Le ankom til Hong Kong i 2007 og forsøgende på at få dem til at parre sig siden 2010, har det uheldigvis op til dette år været et forsøg - og kun et forsøg,« siger Michael Boos fra dyreparken Ocean Park.

Men nu kan parken vise fotos af de to, der giver hinanden et ukarakteristisk kram, fri for turisternes beskuende øjne. Det skriver The Straits Times.

Pandaer er ikke sådan til at få til at reproducere sig selv, specielt ikke når de er i fangenskab.

Men dyrepasserne så til deres store glæde, at de to begyndte at udvise interesse i hinanden gennem den korte forårsparringssæson.

For de, der vidste, hvor man skulle se efter de tegn, så var bjørneelskoven i luften.

»Siden slutningen af marts måned har Ying Ying brugt mere og mere tid i vandet, mens Le Le har afsat lugtemærker rundt om sit område og begyndt at lede efter Ying Yings lugt,« siger parken.

»Sådan gør pandaerne, når parringssæsonen begynder hvert år mellem marts og maj.«

Nu er det så op til eksperterne at vente på Ying Yings graviditet. Det kan vise sig at vare noget tid, for det kan kun ske 14 til 17 dage før selve fødselen.

Ocean Park, der får mere end 13 milliarder kroner i støtte fra Hong Kongs bystyre, har været lukket for gæster siden sidst i januar.

På Facebook spekulerer mange i, hvorfor det lige præcist er nu, at der et kommet amoriner i luften:

»Der er ikke noget pres på, når der ikke er nogen, der ser på,« skriver Chan Fong.