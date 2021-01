Pamela Anderson er stadig påvirket af det syn, der mødte hende i Belmarsh-fængslet.

»Julian var iført joggingbukser og havde to T-shirts på. Han forsøgte at vise mig, at han var ok, men der var ingen tvivl om, at han var meget tynd og konfus,« siger hun.

Skuespilleren, aktivisten og nøgenmodellen fortæller ifølge Fox News om sit seneste møde med Julian Assange, som hun gennem årene har udviklet et nært forhold til. For selvom Wikileaks-grundlæggeren i årevis har siddet isoleret og fængslet i England, har hun flere gange besøgt ham.

Og Pamela Anderson mener, at den 49-årige australier kun får det dårligere og dårligere.

⁦⁩ ⁦@POTUS⁩ please #pardonjulianassange pic.twitter.com/WZN63ClyqU — Pamela Anderson (@pamfoundation) December 7, 2020

Hun fortæller også, at Julian Assange har været afskåret fra kontakt med selv de nærmeste venner og familie, også hans børn. Han har desuden fået meget lidt information om, hvad der sker i verden.

»Hver gang, jeg ser ham, får jeg en følelse af, at jeg måske ikke kommer til at se ham igen,« siger hun.

Om det seneste møde fortæller hun, at Julian Assange ved ankomsten løftede hende fra jorden og hviskede: »Pamela, red mit liv.«

Så det prøver Pamela Anderson at gøre nu. Hun har i de seneste uger iværksat en vedholdende kampagne for at få Julian Assange sat på fri fod. Og for at få ham benådet. Et kig på hendes sociale medier viser, at emnet i dén grad optager hende.

Julian Assange ved retten i London for et år siden. Foto: Henry Nicholls Vis mere Julian Assange ved retten i London for et år siden. Foto: Henry Nicholls

Julian Assange er jagtet af de amerikanske myndigheder, der vil retsforfølge ham for at have udleveret massive mængder af klassificeret materiale i 2010.

Han fik i 2012 asyl på Ecuadors ambassade i London, men siden april 2019 har han siddet i det topsikrede Belmarsh-fængsel i den engelske hovedstad. Julian Assange har dog i de seneste uger fået gode og dårlige nyheder i forbindelse med sin langvarige kamp for at rense sit navn.

Først besluttede en britisk domstol, at han ikke kan blive udleveret til USA – siden fik han så afslag på at blive løsladt mod kaution.

Nu appellerer Pamela Anderson til USAs præsident Donald Trump om at begå en sidste god gerning.

Der blev ikke tage billeder, men Julian Assange blev tegnet i forbindelse med seneste retsmøde i London for en uge siden. Foto: JULIA QUENZLER Vis mere Der blev ikke tage billeder, men Julian Assange blev tegnet i forbindelse med seneste retsmøde i London for en uge siden. Foto: JULIA QUENZLER

»Det er dræbende at vide, at han sidder i fængsel, og det bedste, der kan ske, vil være at Trump benåder ham,« siger Pamela Anderson til Fox News:

»En benådning vil være et lys i mørket for, hvad frihed bør handle om: Det vil opmuntre aktivister til fortsat at udrette vigtigt arbejde og ikke blive holdt i stilhed.«