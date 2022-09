Lyt til artiklen

At det lille, nystartede parti Nyans ser ud til at få et kanonvalg i Malmø-bydelen Rosengården skyldes tilsyneladende ikke mindst en helt særlig person.

Rasmus Paludan.

Det skriver Aftonbladet efter det historiske svenske valg til Riksdagen, der på mange måder har skabt nye strømninger i svensk politik.

Som Rosengården-beboeren Mohammed Eljechi siger til mediet om Rasmus Paludan og hans højreorienterede parti Stram Kurs Sverige, der også stillede op til valget efter som i Danmark at have turneret med koranafbrændinger.

Rasmus Paludan har også gennemført sine koranafbrændinger i Sverige, her i Stockholm.

»Nyans er det eneste parti, der har sagt, at de vil stoppe Paludan. At han kommer herover og provokerer, gør at muslimer vil stemme på Nyans,« siger Mohammed Eljechi:

»Jeg plejede at stemme på socialdemokraterne, men nu stemte jeg på Nyans. De siger, at de vil hjælpe muslimerne.«

Og der er tilsyneladende mange andre, der har tænkt det samme i det invandrertunge kvarter (det er eksempelvis her fodboldssuperstjernen Zlatan Ibrahimovic er vokset op).

De foreløbige tal fra eksempelvis valgdistriktet Rosengård Centrum viser ifølge Aftonbladet, at opbakningen til socialdemokraterne er mere end halveret til Riksdagen, til 38,3 procent.

Her får 'Andre partier' 30,9 procent af stemmerne, hvilket efter alt at dømme er til Nyans.

Flere andre beboere i Rosengården siger det samme til Aftonbladet.

Det skal også nævnes, at søndagens valg til Riksdagen gav det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne et kanonvalg. I Malmø gik det dog eksempelvis dårligst set i forhold til resten af Skåne.

Nyans er skabt af formand Mikail Yüksel for et par år siden. Han blev forinden ekskluderet af Centerpartiet, fordi han blev beskyldt for at have forbindelser til den højrenationalistiske, islamistiske gruppe De Grå Ulve i Tyrkiet.

Det har han nægtet at have.