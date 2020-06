I over to år har svensk politi muligvis ligget inde med den revolver, der i 1986 dræbte statsminister Olof Palme.

Den kraftige Smith & Wesson-revolver kan spores tilbage til en nær ven til den såkaldte Skandiamand Stig Engström, der i sidste uge blev udpeget som den sandsynlige gerningsmand.

Og helt op til det historiske pressemøde, hvor efterforskningslederne officielt meddelte, at nu kunne den enorme efterforskning afsluttes, håbede politifolkene at få den afgørende brik i den 34 år gamle mordgåde: gerningsvåbnet.

Men så sent som ni arbejdsdage før pressemødet kom den endelige konklusion fra våbeneksperterne hos de svenske kriminalteknikere, ifølge den svenske avis Aftonbladet.

En Smith og Wesson-revolver kaliber .357 Magnum som denne har siden 2017 været i det svenske politis varetægt i forbindelse med Palme-mordet. Arkivfoto. Foto: BAX LINDHARDT Vis mere En Smith og Wesson-revolver kaliber .357 Magnum som denne har siden 2017 været i det svenske politis varetægt i forbindelse med Palme-mordet. Arkivfoto. Foto: BAX LINDHARDT

Her blev den beslaglagte revolver efter mikroskopiske analyser og sammenligning med to fundne kugler på gerningsstedet placeret midtvejs med et nul på en sammenligningsskala fra minus fire til plus fire.

Det betyder på godt dansk, at de tekniske analyser hverken kan afkræfte eller bekræfte, at man kan lave den afgørende kobling mellem våbnet og kuglerne fra mordstedet i det centrale Stockholm.

Men intet taler altså imod, at der kan være tale om gerningsvåbnet. Noget, som efterforskningsledelsen ellers havde håbet på.

»Vi havde forhåbninger om, at det her våben skulle bringe os nærmere en løsning,« siger chefanklager Krister Petersson ifølge Aftonbladet.

Stig Engstrom – også kendt som Skandiamanden – myrdede ifølge svensk politi daværende statsminister Olof Palme i 1986. Her står den formodede gerningsmand foran sin arbejdsplads på Skandias kontor i Stockholm 7. april 1986 under en tv-rekonstruktion af mordet. Vis mere Stig Engstrom – også kendt som Skandiamanden – myrdede ifølge svensk politi daværende statsminister Olof Palme i 1986. Her står den formodede gerningsmand foran sin arbejdsplads på Skandias kontor i Stockholm 7. april 1986 under en tv-rekonstruktion af mordet.

Efterforskerne sporede sig i 2017 frem til det mulige gerningsvåben, efter at den afdøde Skandiamand Stig Engström tonede frem som den sandsynlige gerningsmand.

Han havde været nær ven med en nu ligeledes afdød våbensamler i Täby. Våbensamleren havde en omfattende samling af skydevåben – heriblandt en Smith & Wesson-revolver fra 1954 med samme .357-kaliber som gerningsvåbnet, der blev brugt til at myrde Olof Palme.

Revolveren blev solgt på en aktion for 5000 svenske kr. efter våbensamlerens død i 2013, men efterforskerne havde held til at spore våbnet til en mand i 60-års alderen i det vestlige Sverige, som havde særlig interesse i den type våben.

Han ringede politiet til i december 2017 og fortalte, at de var ret interesseret i en af hans revolvere. To dage senere bankede to mænd fra efterforskningsgruppen på hans dør med en ransagningskendelse.

Den socialdemokratiske statsminister Olof Palme havde været i biografen med sin kone Lisbet, lige inden parret blev angrebet af en revolvermand på åben gade i Stockholm 28. februar 1986. Kun hun overlevede. Her ses de med to af deres tre sønner. Foto: Svensk Pressefoto Vis mere Den socialdemokratiske statsminister Olof Palme havde været i biografen med sin kone Lisbet, lige inden parret blev angrebet af en revolvermand på åben gade i Stockholm 28. februar 1986. Kun hun overlevede. Her ses de med to af deres tre sønner. Foto: Svensk Pressefoto

Med sig tog de den Smith & Wesson-revolver, som nu er blevet undersøgt med lup, mikroskop og alverdens avancerede analysemetoder.

Men den afgørende og helt entydige kobling mellem revolveren og den kugle, der beviseligt dræbte Olof Palme 28. februar 1986, har man til efterforskernes ærgrelse ikke kunnet fastslå.

I løbet af de 34 år siden drabet har der som led i den omfattende efterforskning været prøveskudt ikke mindre end 788 våben sammenlagt i jagten på det vigtige gerningsvåben.

Den minutiøst analyserede revolver, der altså muligvis kan være blevet brugt til at myrde Olof Palme med, har politiet nu leveret tilbage til manden, der købte den på auktion i 2013.

Daværende efterforskningsleder Hans Holmer oplyste allerede i marts 1986, at Olof Palme var blevet dræbt med skud fra en Smith & Wesson .357 Magnum-revolver. Trods prøveskydning af nu 788 400 våben er drabsvåbnet endnu ikke med sikkerhed fundet. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Daværende efterforskningsleder Hans Holmer oplyste allerede i marts 1986, at Olof Palme var blevet dræbt med skud fra en Smith & Wesson .357 Magnum-revolver. Trods prøveskydning af nu 788 400 våben er drabsvåbnet endnu ikke med sikkerhed fundet. Foto: TT NEWS AGENCY

»Det er jo et åbent spørgsmål, hvad den er blevet brugt til. Jeg beholder i hvert fald våbnet. Revolveren har nu for mig en endnu større kuriøsitetsværdi, og hvis der kommer forfinede metoder til at lave ballistiske undersøgelser, kommer politiet måske tilbage og vil hente våbnet igen,« siger den anonyme revolverejer til Aftonbladet.