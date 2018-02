Israelsk militær har ikke umiddelbart kommenteret meldingen om, at en palæstinenser er dræbt på Vestbredden.

Jerusalem/Nablus. En 19-årige palæstinensisk mand har mistet livet efter et sammenstød med den israelske hær under en razzia på den besatte vestbred.

Det oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium.

Den unge mand blev dræbt af skud i hovedet nær byen Jenin, hvor der blev kastet med sten mod israelske styrker.

Ifølge nødhjælpsorganisationen Røde Halvmåne blev yderligere fem demonstranter såret af gummikugler.

Hæren har ikke umiddelbart kommenteret dødsfaldet.

I en udtalelse meddeler den, at styrker trængte ind i byen i et forsøg på at finde en mand, som er mistænkt i forbindelse med et drab på en israelsk rabbiner på Vestbredden 9. januar.

Siden har hæren ifølge nyhedsbureauet AFP gennemført en række voldelige razziaer i jagten på gerningsmanden.

Hæren oplyser ikke, hvorvidt den formodede drabsmand blev anholdt lørdag.

/ritzau/AP