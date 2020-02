Mahmoud Abbas fordømmer USA's fredsplan for Mellemøsten på et møde i FN's Sikkerhedsråd.

Lederen af det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, afviser konsekvent USA's fredsplan for Mellemøsten.

Det siger han tirsdag på et møde i FN's Sikkerhedsråd.

- Vi afviser den israelsk-amerikanske plan, fordi den ikke tager højde for den palæstinensiske stats suverænitet i Østjerusalem. Det alene er nok til, at vi afviser denne plan, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Abbas mener, at planen udgør en trussel mod "palæstinensernes legitime rettigheder".

Udmeldingen kommer, efter at Trump-administrationen i forrige uge løftede sløret for en plan for fred i Mellemøsten.

Planen var blandt andet illustreret på et landkort over de territorier, der i fremtiden skal tilhøre henholdsvis Israel og det palæstinensiske selvstyre.

Mahmoud Abbas sammenligner på tirsdagens møde i FN kortet med en "schweizisk ost".

- Hvem af jer ville acceptere en tilsvarende stat på tilsvarende vilkår, lød det retorisk fra Abbas i Sikkerhedsrådet.

/ritzau/