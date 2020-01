Donald Trumps plan for fred mellem israelere og palæstinensere har ingen gang på jord, siger palæstinenserne.

Den amerikanske præsident Donald Trumps bud på en plan for fred mellem israelere og palæstinensere bliver blankt afvist af den sidstnævnte part.

Det sker, kort efter at Trump fremlagde fredsplanen i Det Hvide Hus.

Mahmoud Abbas, der er leder af det palæstinensiske selvstyre, kalder forslaget for en "sammensværgelse", der "ikke vil blive vedtaget".

Under Trumps forslag lyder det blandt andet, at der skal oprettes en palæstinensisk stat med hovedstad i Østjerusalem.

Men det har ingen gang på jord, siger Mahmoud Abbas.

- Jerusalem er ikke til salg, siger han og fortsætter:

- Alle vores rettigheder er ikke til salg og ikke til forhandling. Og jeres aftale - jeres sammensværgelse - vil ikke blive vedtaget.

Den palæstinensiske leder siger videre, at aftalen fra Trump vil blive sendt i "historiens skraldespand". Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Heller ikke den palæstinensiske Hamas-bevægelse, der kontrollerer Gazastriben, tager godt imod Trumps fredsplan.

- Vi afviser den her aftale. Vi vil ikke acceptere nogen erstatning for Jerusalem som hovedstad for den palæstinensiske stat, siger en højtstående embedsmand fra bevægelsen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Iranerne, der har et yderst anspændt forhold til Israel, kalder Trumps fredsplan for "århundredets forræderi".

- Den skamfulde fredsplan, som USA vil indføre mod palæstinenserne, er århundredets forræderi og dømt til at fejle, lyder det fra det iranske udenrigsministerium i en udtalelse.

Også den libanesiske Hizbollah-bevægelse, der er støttet af Iran, kritiserer i en udtalelse den 80 sider lange fredsplan fra Trump.

- Aftalens forslag om bosættelserne udgør en af de største farer og har til formål at fratage palæstinenserne retten til deres land, skriver bevægelsen.

Trump foreslår i sin fredsplan, at USA anerkender de israelske bosættelser på Vestbredden som en del af Israel.

/ritzau/Reuters