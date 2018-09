Et partisk USA kan ikke mægle alene i Mellemøsten, siger Abbas. Han opfordrer Trump til at ændre beslutninger.

New York. USA's præsident, Donald Trump, og hans regering undergraver bestræbelserne på at nå frem til en tostatsløsning i Mellemøsten.

Det siger lederen af det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, i sin tale ved FN's Generalforsamling i New York torsdag.

Abbas har vanskeligt ved at se, hvordan USA skal kunne bidrage til en fredelig løsning mellem israelere og palæstinensere.

- USA opfører sig som mægler, men nu ser vi USA med friske øjne. Og USA kan ikke være den eneste mægler, siger Abbas.

Han tilføjer, at Trump blandt andet bør genoverveje sin beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og flytte den amerikanske ambassade til byen.

- Jerusalem er ikke til salg, indledte Abbas sin tale ved FN's Generalforsamling.

- Det palæstinensiske folks rettigheder er ikke til forhandling.

Blandt palæstinenserne er der stor vrede over den amerikanske politik, der ses som meget ensidig og yderst Israel-venlig.

Ud over anerkendelse af Jerusalem har Trumps regering blandt andet skåret udviklingsbistanden til de palæstinensiske områder kraftigt ned.

- Med alle disse beslutninger har regeringen tilbagerullet alle USA's tidligere løfter og har undergravet tostatsløsningen, siger Mahmoud Abbas.

Han understreger, at palæstinenserne aldrig vil afvise at sætte sig til forhandlingsbordet.

- Men det er virkelig ironisk, at den amerikanske regering stadig taler om det, de kalder "århundredets aftale", siger Abbas.

Da præsident Trump havde holdt sin tale ved FN's Generalforsamling tirsdag, sagde han efterfølgende, at han forventer at kunne præsentere en fredsplan for Mellemøsten om to til fire måneder.

Senere torsdag skal Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, tale ved FN's Generalforsamling.

/ritzau/AP