Israel er blevet kritiseret for ikke at sørge for vacciner til palæstinenserne i de besatte områder.

Tusindvis af palæstinensiske hospitalsansatte, ældre og patienter med kræft eller nyresygdomme kan fra søndag se frem til snarest at blive vaccineret mod covid-19 på Vestbredden.

Udrulningen sker dagen efter, at der er ankommet 60.000 doser fra BioNTech/Pfizer og AstraZeneca via Covax. Det er et FN-system til fordeling af vacciner.

Israel er blevet kritiseret for ikke at sørge for vacciner på det besatte Vestbredden på et tidspunkt, hvor halvdelen af israelerne allerede er vaccineret færdig med to injektioner.

Antallet af smittede med covid-19 er steget kraftigt på Vestbredden de seneste uger. Folk er strømmet til hospitaler, som har haft svært ved at følge med.

- Vaccinationerne vil hjælpe os med, at sundhedssystemet ikke bryder sammen, siger Tor Wennesland, der er FN's særlige rapportør om fredsprocessen.

- Det er et meget vigtigt første skridt fremad, og det vil hjælpe, mener han.

Palæstinenserne på Vestbredden og Gaza har kun haft adgang til en meget lille del af vaccinerne i forhold til Israel.

Israel har afvist appeller fra hjælpeorganisationer og FN til også at sørge for vacciner til palæstinenserne. Kritikerne har henvist til Genevekonventionerne om det ansvar, som en besættelsesmagt har.

I stedet har den israelske regering svaret, at det er det palæstinensiske selvstyres eget ansvar i henhold til Osloaftalen. Den gav palæstinenserne retten til at drive deres eget sundhedssystem.

Den israelske hær oplyser, at den har vaccineret cirka 100.000 palæstinensere, der har tilladelse til at krydse fra Vestbredden ind i Israel eller de jødiske bosættelser i det besatte område for at arbejde.

Gaza har modtaget 100.000 doser af den russiske vaccine Sputnik V. De er doneret af den fremtrædende palæstinenser Mohammed Dahlan, der lever i eksil i De Forenede Arabiske Emirater.

Dahlan anses for at være palæstinensernes præsident Mahmoud Abbas' nærmeste rival.

Den Palæstinensiske Selvstyremyndighed siger, at den lige nu venter på 100.000 doser vaccine fra Kina. Penge er ikke problemet, det er tilgængeligheden af vacciner, hedder det.

