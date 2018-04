25-årig blev skudt øst for Bureij i det centrale Gaza, hvor han kastede sten efter militæret.

Gaza By. En palæstinenser er blevet skudt og dræbt af israelske soldater ved grænsen til Gaza, oplyser palæstinensiske embedsmænd i sundhedsministeriet i Gazastriben.

Den dræbte, der var 25 år, blev skudt øst for Bureij i det centrale Gaza, hvor han kastede sten efter militæret.

Situationen i området er stadig meget spændt, efter at mindst 18 palæstinensere blev dræbt af de israelske sikkerhedsstyrker fredag.

Omkring 750 palæstinensere blev såret ifølge palæstinensiske hospitalskilder. Det var dermed den blodigste dag i Gaza siden krigen mellem Israel og Hamas i 2014.

Lederen af Hamas, Ismail Haniyeh, har antydet, at protester ved grænsen til Israel vil blive optrappet.

Israel beskylder militante islamister i Hamas for at forsøge at angribe Israels grænse under dække af protester og demonstrationer.

Det israelske militær er kommet ekstra meget i søgelyset, efter at to amatørvideoer fra urolighederne har vakt opsigt. Videoerne viser militæret skyde på to palæstinensere, der ikke udgør nogen synlig trussel. Den ene palæstinenser blev dræbt og den anden blev såret.

Israel har sagt, at videoerne er konstruerede eller manipulerede.

Tusindvis af palæstinensere demonstrerer dagligt ved grænsen mellem Gaza og Israel. Både kvinder, mænd og børn deltager. Med demonstrationerne kræver palæstinenserne, at folk, som blev fordrevet fra deres hjem ved Israels oprettelse i 1948, skal kunne vende tilbage.

De israelske myndigheder har været forberedt på protesten, som er planlagt til at vare indtil 14. maj. Den dato forventer USA at åbne en ny ambassade i Jerusalem. Dagen markerer også 70-året for oprettelsen af staten Israel.

/ritzau/AFP