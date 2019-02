Israels FN-ambassadør beskylder Sikkerhedsrådet for at forholde sig tavst over for "terrorkultur".

En palæstinenser er blevet anholdt i Ramallah for drabet på en ung israelsk kvinde. Hun blev fundet død torsdag aften i den sydlige del af Jerusalem.

Den 19-årige kvinde, Ori Ansbaher, blev begravet fredag i bosættelsen Tekoa.

Den mistænkte palæstinenser kommer fra brændpunktet Hebron på den israelsk besatte Vestbred.

De israelske myndigheder afviser at oplyse detaljer om drabet og anholdelsen. Tidligere israelske oplysninger om drabet er kommet fra topdiplomater og politikere - ikke politiet.

Israels FN-ambassadør, Danny Danon, beskylder FN's Sikkerhedsråd for at forholde sig tavst over for, hvad han kalder det palæstinensiske selvstyres meddelagtighed i sådanne angreb.

- Det palæstinensiske selvstyre fortsætter en politik, hvor det udbetaler lønninger til terrorister, og hvor det uddanner sine unge ved at opildne til krig. En 19-årig pige er blevet brutalt dræbt i Israel, siger Danon om de palæstinensiske selvstyremyndigheder under præsident Mahmoud Abbas.

- Sikkerhedsrådet har et ansvar og en moralsk forpligtelse til klart at fordømme dette barbariske drab og handle med fasthed over for terrorkulturen hos den palæstinensiske selvstyremyndighed, tilføjer han.

Vestbredden blev rystet af nye uroligheder i december, efter at spændinger var taget voldsomt til i Gazastriben. Over 650.000 jødiske bosættere bor på Vestbredden - også i det annekterede Østjerusalem.

Bosættelserne er illegale i henhold til folkeretten. De er med til at forhindre en fredsløsning, da de ligger i områder, som palæstinenserne ser som del af en fremtidig stat.

Der er parlamentsvalg i Israel den 9. april. Fremtiden for Vestbredden er et af hovedtemaerne i valgkampen, hvor premierminister Benjamin Netanyahus vigtigste udfordrer er tidligere forsvarschef Benny Gantz.

Netanyahus højreorienterede regering lægger op til en annektering af store dele af palæstinensernes territorium. Gantz, der står i spidsen for en række centrum-venstre-partier, har antydet, at han vil sikre en israelsk tilbagetrækning som led i en fredsaftale.

/ritzau/AFP