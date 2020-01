'Århundredes aftale' bliver formentlig ikke til noget. Det står klart, efter palæstinensiske ledere har reageret på præsident Donald Trumps plan for at skabe fred mellem Israel og Palæstina.

Hovedpunkterne i planen lyder således, at der skal skabes en to-statsløsning, hvor de israelske bosættelser på Vestbredden skal gøres til israelsk land.

Samtidig skal Palæstina ifølge planen være en selvstændig stat med hovedstad i Østjerusalem.

Ifølge planen får Palæstina så fire år og økonomisk støtte fra USA til at skabe den selvstændige stat. Noget, du kan læse meget mere om her.

Den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas (til højre) på et pressemøde, efter præsident Donald Trump havde fortalt om sin fredsplan. Foto: RANEEN SAWAFTA

Men den amerikanske præsident kan skyde en hvid pil efter fredsplanerne, lyder det fra Palæstina. Mahmoud Abbas, der er leder af det palæstinensiske selvstyre, afviser nemlig aftalen blankt.

»Jerusalem er ikke til salg. Vores rettigheder er ikke til salg og kan ikke kompromitteres. Jeres plan er en sammensværgelse og vil ikke fungere,« siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hverken han eller den palæstinensiske premierminister, Mohammed Shtayyeh, har deltaget i drøftelserne om fredsplanen.

De mener, at USA favoriserer Israel, og har da heller ikke været i kontakt med Trump-administrationen, siden denne i 2017 udnævte Jerusalem som Israels hovedstad.

Palæstinensiske demonstranter har dagen igennem været på gaden - særligt i Gaza - for at vise utilfredshed med Donald Trumps fredsplan. Foto: AHMAD GHARABLI

Modsat Palæstina var Israel repræsenteret ved de møder, der blev holdt forud for Donald Trumps præsentation af sin - ifølge eget udsagn - historiske plan.

Og den israelske premierminister Benjamin Netanyahu stod da også ved præsidentens side, da planen blev præsenteret tirsdag aften.

»Jeg tror, at man gennem de kommende årtier og århundreder vil huske denne dag. Du blev den første verdensleder, der anerkendte Israels suverænitet,« sagde Benjamin Netanyahu blandt andet til den amerikanske præsident:

»Du er den bedste ven, Israel nogensinde har haft i Det Hvide Hus.«

Præsident Donald Trump giver her hånd med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Selv udtalte Donald Trump på pressemødet, at han var lykkedes med at gøre det, ingen andre verdensledere tidligere har formået - altså at komme Israel-Palæstina-konflikten til livs:

»Tidligere var selv de mest velmenende planer lette på fakta og tunge på konceptuelle rammer. I modsætning hertil er vores plan 80 sider lange plan det mest detaljerede forslag nogensinde fremlagt.«

Med detaljer til trods ser konflikten ud til at fortsætte. Heller ikke den palæstinensiske Hamas-bevægelse, der af blandt andre USA opfattes som værende en terrororganisation, er imponeret.

»Vi afviser aftalen. Vi vil ikke acceptere nogen erstatning for Jerusalem som hovedstad for den palæstinensiske stat,« lyder det fra en højtstående embedsmand ifølge AFP.