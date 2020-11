Over 31,5 milliarder danske kroner koster tyverier af pakker efterladt foran husdøre i USA hvert år.

Tyvene snupper pakkerne efter postvæsenet har lagt den foran døren ved det hus, de er sendt til. Det gælder særligt pakker, der er bestilt over internettet.

På videoen øverst i artiklen kan du se en række overvågningsvideoer af, hvordan det ser ud, når pakketyvene er på spil. Videoen er fra CNN.

Problemet er særligt blevet stort efter coronakrisen har indtaget verden. Det betyder nemlig, at folk shopper mere over nettet end i fysiske butikker.

Tallene kommer fra en undersøgelse lavet af virksomheden Finder.com, der indsamler data og hjælper forbrugerne med at blive bedre til at få mest muligt ud af deres handel på blandt andet internettet.

Undersøgelsen viser, at en amerikaner i gennemsnit mister 1000 danske kroner på pakker, der bliver stjålet ved deres hus, hvert år.

Til sidst så kan man læse i undersøgelsesrapporten, at en ud af ni ofre for pakketyve faktisk selv ender med at stjæle pakker fra andre.

Finder.com anbefaler, at de amerikanske forbrugere anskaffer sig en pakkeboks, som deres pakker kan leveres i, så de ikke er tilgængelige for forbipasserende med lange fingre.