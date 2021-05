Pakistan opfattes som en nøglespiller i den skrøbelige fredsproces i Afghanistan efter Nato-tilbagetrækning.

Pakistansk hærchef besøgte mandag den afghanske hovedstad Kabul for at føre drøftelser med præsident Ashraf Ghani, siger regeringskilder til Reuters.

Den pakistanske forsvarschef, general Qamar Javed Bajwa, mødtes med Ghani og andre ledere i Kabul, siger regeringskilderne som ønsker at være anonyme, da de ikke har bemyndigelse til at tale med medierne.

Det pakistanske besøg finder sted på et tidspunkt, hvor amerikanske og andre udenlandske soldater har indledt en endelig tilbagetrækning fra landet.

Det står ikke klart, hvad der var baggrunden for den pakistanske hærchefs besøg i den afghanske hovedstad. Men nabolandet Pakistan opfattes som en nøglespiller i den skrøbelige fredsproces.

I en årrække blev Pakistan beskyldt for at være en base for Taliban, som i sin tid opstod i de store afghanske flygtningelejre.

Den pakistanske hærchef mødte også den britiske stabschef, general Nicholas Patrick Carter.

Taliban meddelte sent søndag, at det vil indføre en tredages våbenhvile i forbindelse med den religiøse højtid Eid al-Fitr senere i denne uge.

Den afghanske præsident gav mandag ordre til, at det afghanske militær skulle udsende en lignende erklæring om våbenhvile under den religiøse højtid.

Talibans meddelelse om en våbenhvile kom, to døgn efter at en meget kraftig bombe dræbte mindst 68 mennesker ved en skole. Et øjenvidne siger til Reuters, at alle de dræbte på nær syv eller otte var skolepiger, som var på vej hjem. 150 blev såret.

Ofrenes familier bebrejder den afghanske regering og vestlige stormagter for ikke at sætte en stopper for volden og den igangværende krig i landet.

I flere uger har Afghanistan været præget af blodige angreb, der har kostet snesevis af mennesker livet.

Næsten 10.000 Nato-soldater, hvor 2500 er fra USA og 1100 er fra Tyskland, forlader landet inden 11. september. Soldaterne er en del af Natos trænings- og støttemission.

/ritzau/Reuters