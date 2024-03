Nationen har behov for stabilitet og for at bevæge sig væk fra politisk anarki og polarisering, siger hærchef.

Pakistans hærchef, Asim Munir, bad lørdag rivaliserende politiske ledere om at udvise "modenhed og sammenhold", efter et valg har ført til en kompliceret situation, hvor der ikke er nogen klar vinder. Dette tvinger øjensynligt militærets foretrukne parti til at indgå i en koalition med et andet parti. Det skriver AFP.

Den sydasiatiske nation står øjensynligt over for en hård periode, hvor der vil blive ført hårde forhandlinger om politiske studehandler, efter at uafhængige kandidater, som støtter tidligere premierminister Imran Khan, er gået markant frem ved valget.

Imran Khan sidder fængslet, og han og hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf, var egentlig udelukket fra at stille op ved valget. Hans støtter valgte derfor at stille op som uafhængige.

Også tidligere premierminister Nawaz Sharif og hans parti, Pakistans Muslimske Liga, fik et godt valg. Partiet, som støttes af militæret, har dog ikke mulighed for at ignorere Khan og blot danne regering.

Militærets indflydelse og magt skygger over det politiske landskab i hovedstaden Islamabad, hvor generaler har været ved magten efter militærkup i næsten halvdelen af landets korte historie.

- Resultatet af et valg er ikke en entydig talkonkurrence om at vinde eller tabe, men en øvelse i fastslå, hvilket mandat befolkningen har giver, siger hærchefen, Syed Asim Munir, i en erklæring udsendt af militæret.

Han siger, at befolkningen har vist deres tillid til forfatningen, og at det nu er op til de politiske partier at reagere med politisk modenhed og sammenhold.

- Nationen har behov for stabile hænder og en helbredende berøring for at bevæge sig væk fra politisk anarki og polarisering, som ikke er klædeligt for et progressivt land med 250 millioner indbyggere.

Efter forsinkelser og lang ventetid, som har ført til mange beskyldninger valgsvindel fra militærets side, har de to dominerende kandidater allerede erklæret sig som vindere af parlamentsvalget.

Tidligere premierminister Imran Khan og hans støtter erklærede således fredag valgsejr. Det samme gjorde tidligere premierminister Nawaz Sharif og hans parti, Pakistans Muslimske Liga.

Både USA, Storbritannien og EU har udsendt udtalelser, hvor de opfordrer til undersøgelser af, om der har været uregelmæssigheder ved valget.

/ritzau/Reuters