Selv om stemmerne er talt op, er der ingen erklæret vinder af parlamentsvalget i Pakistan.

Mere end 60 timer efter at valgstederne lukkede i Pakistan, er stemmeoptællingen søndag afsluttet.

Dog uden nogen klar vinder af parlamentsvalget.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Løsgængere, der overvejende støttes af den tidligere premierminister Imran Khan, vandt 101 ud af parlamentets 264 mandater.

Dermed fik løsgængerne flere mandater end tidligere premierminister Nawaz Sharifs parti, Pakistans Muslimske Liga. Det fik 75 mandater.

Både Imran Khan og Nawaz Sharif har udråbt sig selv som vindere af valget. Men ingen af dem har umiddelbart opbakning fra de 169 mandater, som kræves for, at en premierministerkandidat kan erklæres som vinder.

Ifølge Reuters har Sharif givet udtryk for, at han vil forsøge at samle støtte fra andre partier i håb om at danne en koalitionsregering.

Imran Khan stillede egentlig ikke op til valget. Det gjorde hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf, heller ikke. Både Khan og partiet blev udelukket fra valget.

Khan sidder i fængsel. Han er inden for den seneste tid blevet idømt flere lange fængselsstraffe - blandt andet for at lække statshemmeligheder.

Hans støtter valgte at omgå udelukkelsen af Imran Khan og hans parti ved at stille op som løsgængere.

Den langsomme stemmeoptælling efter valget har udløst kritik.

Ifølge Pakistans midlertidige regering har optællingen trukket ud på grund af et udfald i internettet på valgdagen, torsdag.

Udfaldet var dog ikke tilfældigt. Landets indenrigsministerium oplyste i forbindelse med valget, at det lukkede ned for internettet af hensyn til sikkerheden.

Selve nedlukningen af nettet har dog affødt bekymringer i blandt andet Vesten om, hvorvidt valget er foregået efter forskrifterne.

Også andre forhold har gjort andre lande mistænksomme.

Både USA, Storbritannien og EU har udsendt udtalelser, hvor de opfordrer til, at det undersøges, om der har været uregelmæssigheder ved valget.

USA og EU henviser begge til anklager om indblanding i valget og til, at flere politiske aktivister i Pakistan er blevet anholdt.

