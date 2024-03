Pakistan er i alarmberedskab inden torsdagens valg. Analytikere venter, at der ikke bliver en klar vinder.

I Pakistan er mobilsignalet blevet lukket over hele landet torsdag, hvor landet går til parlamentsvalg.

Det oplyser landets indenrigsministerium og begrunder det med et behov for at "opretholde lov og orden".

- Det er blevet besluttet midlertidigt at suspendere mobilsignalet i hele landet, siger en talsperson for ministeriet i en udtalelse.

Valgstederne i Pakistan åbnede klokken 08.00 lokal tid, hvilket er klokken 04.00 i Danmark. Da kunne journalister fra AFP, der befinder sig i hovedstaden, Islamabad, ikke bruge internet på deres mobiler.

Talspersonen for ministeriet siger ifølge AFP, at "dyrebare liv er gået tabt" i nylige militante angreb i Pakistan, og at "sikkerhedstiltag er essentielle for at opretholde en situation med lov og orden og håndtere potentielle trusler".

Torsdag formiddag dansk tid er fire politibetjente døde i en eksplosion og skud mod en patrulje i området Kulachi i den nordvestlige del af landet. Det siger den lokale politichef Rauf Qaisrani ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En person har desuden mistet livet, da bevæbnede personer skød mod en sikkerhedsstyrkes køretøjer i byen Tank.

Så sent som aftenen inden valgdagen fandt også to eksplosioner sted i provinsen Baluchistan. Her mistede i alt 26 mennesker livet.

Grænserne til Iran og Afghanistan er ifølge Reuters også blevet lukket inden valget.

Landet er i alarmberedskab med militær udstationeret på valgsteder. Tusindvis af soldater og paramilitære er sat på vagt over hele landet.

Valgets store sværdslag ventes at blive mellem kandidater støttet af den fængslede tidligere premierminister Imran Khan, hvis parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) vandt det seneste valg, og Pakistans Muslimske Liga (PML-N), som Nawaz Sharif, der har været premierminister tre gange før, står i spidsen for.

Sidstnævnte anses som favorit.

Analytikere mener ifølge Reuters, at der ikke kommer til at være en klar vinder efter valget, men at Pakistans magtfulde generaler kan komme til at spille en vigtig rolle.

Pakistans militær har domineret det atomvæbnede land enten direkte eller indirekte i de 76 år, landet har været uafhængigt. I adskillige år har militæret dog påstået, at det ikke blander sig i politik.

Imran Khan mener, at militæret forsøger at udslette hans parti, mens analytikere siger, at Nawaz Sharif har opbakning fra militæret.

De to tidligere premierministre har byttet plads siden det seneste valg i 2018. Man mente dengang, at Khan havde opbakning fra militæret, mens Sharif sad i fængsel anklaget for korruption.

De første uofficielle resultater ventes at komme, et par timer efter at valgstederne lukker klokken 17.00 lokal tid. Et klart resultat ventes ifølge Reuters dog først i løbet af fredag.

/ritzau/