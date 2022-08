Lyt til artiklen

Siden juni har Pakistan været hårdt ramt af oversvømmelser grundet dette års monsunregn. Nu frygtes landet at blive endnu mere oversvømmet.

Det skriver norske Dagbladet.

Tirsdag kom regeringen i Pakistan således med nye advarsler om kæmpe vandmasser i det i forvejen hårdtprøvede land.

Mere end en million pakistanere har mistet deres hjem under det, der betegnes som de værste oversvømmelser i mere end et årti.

Det frygtes, at denne monsunsæson kan blive endnu værre end i 2010, hvor over 2000 mennesker mistede livet.

Årets monsunregn har varet siden juni, mere end to måneder.

FNs generalsekretær, António Guterres sagde tirsdag, at det sydlige Asien er et godt eksempel på, hvordan menneskeskabte klimaforandringer kan få fatale konsekvenser.

Paktistan bør derfor fungere som en advarsel til andre nationer.

En mand forsøger her at standse de store vandmængder med sandsække og træpinde. Foto: STRINGER Vis mere En mand forsøger her at standse de store vandmængder med sandsække og træpinde. Foto: STRINGER

»Det pakistanske folk står over for en monsun på steroider. Der er tale om historiske oversvømmelser. Det knuser mit hjerte at se disse mennesker lide,« sagde Guterres ifølge The Guardian.

Han udtrykte desuden bekymring for, at flere lande ikke er bedre til at prioritere klimatiltag, da det udsætter flere for fare, uanset hvor henne i verden man bor.

Oversvømmelserne i Pakistan har kostet over 1000 menneskeliv og berørt 32 millioner mennesker.

I Pakistan har provinserne Balochistan og Sindh fået mere end fire gange så meget nedbør i forhold til, hvad de plejer.

FN og den pakistanske regering sendte tirsdag i fællesskab en officiel appel om international hjælp.

De beder om 160 millioner dollar – knap 1,2 milliarder kroner – til at hjælpe de hårdest ramte.

Pengene skal sørge for mad, vand og øvrige fornødenheder til 5,2 millioner mennesker.

De skal også bruges på at forhindre udbrud af kolera og øvrige sundhedstiltag.