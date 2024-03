Pakistans centrumhøjre og centrumvenstre danner samlingsregering, som gør Shehbaz Sharif til premierminister.

Pakistans største centrumhøjreparti, Den Muslimske Ligas Nawaz-faktion (PML-N), og største centrumvenstreparti, Pakistans Folkeparti (PPP), er blevet enige om at danne en regering, som gør PML-N's Shehbaz Sharif til premierminister.

Det oplyser Bhutto Zardari, som er leder for PPP, tirsdag aften dansk tid.

Pakistan gik i sidste uge til parlamentsvalg, og da stemmerne søndag var optalt, var det uden en klar vinder.

Løsgængere, der overvejende støttes af den tidligere premierminister Imran Khan, vandt 101 ud af parlamentets 264 mandater.

Dermed fik løsgængerne flere mandater end PML-N. Det fik 75 mandater.

Både Imran Khan og Nawaz Sharif har udråbt sig selv som vindere af valget. Men ingen af dem havde umiddelbart opbakning fra de 169 mandater, som kræves for, at en premierministerkandidat kan erklæres som vinder.

Det ser dog nu ud til at have ændret sig, hvor PPP stiller sig bag Shehbaz Sharif. Sammen med fire mindre partier kan de danne et solidt flertal med 264 mandater.

Bhutto Zardari oplyser desuden, at den nyslåede alliance er blevet enige om at nominere hans far, Asif Ali Zardari, som kandidat til landets præsidentembede.

Forsinkelsen med at få dannet en ny regering i Pakistan har skabt uro i det sydasiatiske land, hvor en opbremsning i væksten og rekordhøj inflation har kastet landet ud i finanskrise.

Landet har desuden særligt siden den væbnede islamistiske bevægelse Talibans statskup i nabolandet Afghanistan oplevet et tiltagende antal militære sammenstød.

Bhutto Zardari siger, at alliancen vil få udpeget et ministerhold så hurtigt som muligt.

Landets forfatning foreskriver, at der 29. januar skal holdes plenarsamling i det pakistanske parlament, hvor der skal stemmes om en ny premierminister.

/ritzau/Reuters